Auf ProSieben und Joyn geht die 20. Staffel von "Grey's Anatomy" auf die Zielgerade. Und schon jetzt fragen sich die Fans, wie es in der 21. Staffel weitergehen wird. Der erste Trailer zeigt, wie sich die Ärzte gegenseitig an die Gurgel gehen ...

Eine Klage von Catherine (Debbie Allen) stürzt auf Meredith Grey (Ellen Pompeo) und das Krankenhaus ein. Dabei streitet sich auch Miranda Bailey (Chandra Wilson) mit der Urologin - der Haussegen im Grey Sloan Memorial Hospital hängt auf jeden Fall schief. Doch auch medizinisch gibt es Dramen: Richard (James Pickens Jr.) hat mit Winston (Antony Hill) einiges vor sich, nachdem ein Bungee-Notfall ins Krankenhaus eingeliefert wird.

Genaueres kannst du hier im Trailer sehen:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Am Ende der 20. Staffel - und das ist kein Spoiler, sondern gute Serien-Tradition - gibt es dramatische Cliffhanger. Bewusst offen gehaltene (oder gerade erst geöffnete) Handlungsstränge, die das Interesse der Fans für die nächste Staffel schüren sollen. Damit die Zuschauer:innen dann, wenn die neue Staffel startet, Fingernägel knabbernd mitfiebern, rücken die Produzent:innen und Autor:innen natürlich nicht zu früh mit harten Fakten heraus.

Meg Marinis ist ab der neuen Staffel Showrunner von "Grey's Anatomy", also für die terminliche und kreative Entwicklung zuständig. Bei dem Disney-Event "D23" verriet sie - einen Hauch! - dessen, was die Fans zum Auftakt von Staffel 21 erwartet. Wer sich die ganze Spannung bewahren will, sollte jetzt dann das Lesen einstellen ....

Wie lösen sich die Cliffhanger von Staffel 20 auf?

+++ Achtung, Spoiler +++

"Meine Lieblingsbeschäftigung ist es, unsere Charaktere in einem Finale so verworren wie möglich zu verwickeln", frotzelte Meg Marinis bei der Disney-Veranstaltung, "und ich glaube, das ist uns ziemlich gut gelungen." Meg: "Wir haben Ärzte, die keinen Job haben, und wir machen ziemlich genau da weiter, wo wir nach dem Finale aufgehört haben, und wir werden sehen, wie und ob diese Ärzte ihre Jobs zurückbekommen."

Das klingt dramatisch. Namen von Schauspielern nannte Meg nicht - bis auf einen. So scheint sicher, dass Ben Warren, gespielt von Jason George (52), bald ins Krankenhaus zurückkehren wird. Warren war auch in Staffel 20 in "wiederkehrender Rolle" aktiv. Da die Spin-off-Serie "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" nach Staffel sieben eingestellt wurde und abgedreht ist (in Deutschland laufen derzeit die letzten Folgen auf ProSieben und Joyn) hat die Rolle Warren wieder viel Zeit, sich in der Klinik einzugliedern. Marinis: "Es wird keine einfache Reise für ihn sein, aber wir freuen uns, ihn wieder im Grey Sloan zu haben."

Staffel 21: Tragödien mit Aussichten auf Happy Ends

Ansonsten verriet Marinis wenig Konkretes, deutete aber an, dass es natürlich wieder jede Menge medizinisches Notfälle und dramatische Beziehungskrisen geben werde. Zwischen Tragödien und Leid werde es aber auch romantische Highlights geben und die Chancen auf ein paar Happy Ends stehen gut.

Meg Marinis verspricht: "Ich denke, die Fans werden glücklich sein."