Nachwuchs bei "Grey's Anatomy"-Star: Er ist zum zweiten Mal Vater geworden

Vor rund zwei Jahren hatte "Grey's Anatomy"-Star Scott Speedman seine Fans mit der tollen Nachricht überrascht, dass er zum ersten Mal Vater geworden ist. Jetzt wurde das Familienglück erweitert: Sein zweites Kind ist auf der Welt!

Auf Instagram teilte Scotts Verlobte Lindsay Rae Hoffmann nun die schönen Neuigkeiten mit ihrer Community. Sie postete eine ganze Reihe von Fotos, auf denen die Familie mit dem Baby zu sehen ist. "Unser wunderbarer Junge ist da", schrieb die Bademode-Designerin dazu. In ihrem Posting verriet Lindsay auch gleich den Namen ihres Sohnes: Der Kleine heißt Indy Roy Speedman. "Uns ist das Herz aufgegangen und wir haben uns unsterblich in dich verliebt", schwärmte Lindsay von ihrem Baby.

Damit nicht genug: Sie verriet zudem noch ein paar weitere Details über die Geburt. Ihr Baby sei am "Tag nach dem Geburtstag" seines Vaters Scott zur Welt gekommen - also am 2. September.

So reagieren die Fans auf die Baby-News

In den Kommentaren häuften sich bereits nach wenigen Stunden zahlreiche Glückwünsche. "Alles Liebe für euch vier!", "Er ist so perfekt. Herzlich willkommen in der Familie" und "Was für ein Engel", lauten nur drei der unzähligen Kommentare.

Ist die Familienplanung abgeschlossen?

Scott Speedman und Lindsay Rae Hoffmann sind seit 2017 ein Paar. Im Oktober 2021 erblickte ihr erstes Kind das Licht der Welt - eine Tochter, die auf den Namen Pfeiffer Lucia hört. Am 27. Juli 2023 folgte dann die nächste tolle Nachricht: Die stolzen Eltern haben sich verlobt! Ob Sohnemann Indy das Familienglück nun vollkommen gemacht hat oder sich die beiden noch mehr Nachwuchs wünschen, ist bislang nicht bekannt. Fest steht: Die vier genießen die Kennenlernzeit sicherlich erst einmal in vollen Zügen.