Das Wichtigste in Kürze "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" läuft wieder am Samstag, 10. Februar 2024 , um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Die neue Folge ist auch live im Streaming zu sehen.

Diesmal treten Wayne Carpendale, Hazel Brugger, Andrea Petković und Michael Mittermeier für Joko und Klaas an.

Für "Das Duell um die Welt" schicken Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt am Samstag wieder neue Teams auf wahnsinnige Reisen. Kann der amtierende Weltmeister zum dritten Mal in Folge siegen?

Wayne Carpendale, Michael Mittermeier und weitere Promis im Team-Duell

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verlangen ihren Team-Mitgliedern wieder alles ab.

So soll sich Schauspieler Wayne Carpendale in Rumänien eine blutige Mahlzeit servieren lassen. Kabarettistin Hazel Brugger wird auf eine Wanderung in Italien geschickt. Die ehemalige Profi-Tennisspielerin Andrea Petković muss in Wales abtauchen, um die engste Höhle Europas zu erkunden. Und Comedian Michael Mittermeier lernt in Griechenland einen besonderen Feuerwerkbrauch kennen.

Wer punktet diesmal für Joko, wer für Klaas?

Bewältigen die Prominenten die vom Gegner gestellten Herausforderungen, erzielen sie für ihr Team Länderpunkte. Joko und Klaas spielen im Studio um zusätzliche Punkte auf dem Weg zum begehrten Weltmeistertitel.

Moderiert wird "Das Duell um die Welt" von Jeannine Michaelsen.

Amtierender Weltmeister ist übrigens Joko Winterscheidt. Kann sein Team das dritte Mal in Folge siegen? Die Antwort gibt es am 10. Februar 2024, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.