Das Wichtigste in Kürze "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023 ging endlich in die nächste Runde. Staffel 6 ist gestartet.

In der ersten Folge erlebte das Duo ein VR-Abenteuer. Den ersten Teil konntest du dir bereits anschauen. Jetzt gibt es auch Teil 2.

Tipp: Wenn du keine Folge verpassen willst, findest du alle Sendezeiten in der Übersicht. Zudem kannst du schon einmal nachlesen, welche Promis dabei sind.

Im Laufe ihrer TV-Karriere haben Joko und Klaas schon viel erlebt. Doch zum ersten Mal verschlägt es sie in der aktuellen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" in die virtuelle Realität. Was sie dort erwartet, siehst du hier - endlich gibt es auch Teil 2 des Spiels zu sehen.

Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" müssen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Herausforderung um Herausforderung stellen. In Staffel 6 hält Herr ProSieben ein besonderes Abenteuer für die beiden bereit.

Update: Jetzt Teil 2 ansehen!

Lange musstest du warten, endlich erfährst du, wie es im geheimnisvollen Tempel weitergeht. Teil 2 des VR-Spiels ist verfügbar und du kannst ihn hier anschauen. Joko und Klaas kämpfen sich weiter durch das Labyrinth.

Im Clip: Schau dir Joko und Klaas im VR-Tempel an

Eine tiefschürfende Angst

Ziel des Abenteuers in der virtuellen Realität ist es, den zweiten Würfel zu erreichen, um sich einen weiteren Vorteil fürs Finale zu sichern. Doch um das zu schaffen, müssen Joko und Klaas im wahrsten Sinne des Wortes über ihren Schatten springen - und im Falle von Joko eine tiefsitzende Angst bezwingen. Wird es ihnen gelingen?

Was bisher geschah: Joko, Klaas und ein VR-Abenteuer

Herr ProSieben liebt Überraschungen. Für eine ganze besondere Herausforderung wurden Joko und Klaas kurzerhand mit Sensoren und VR-Brillen ausgestattet und in eine virtuelle Welt geschickt. Um das Erlebnis so real wie möglich zu machen, achtete der Chef sogar auf passende Avatare.

Virtuelle Realität: Ab in den Tempel

In Folge 1 und 2 können die Zuschauer:innen nun verfolgen, was Joko und Klaas bzw. ihre digitalen Kopien erlebt haben. Ein düsterer Tempel verbirgt zwei Würfel, die jeweils einen Vorteil bringen. Doch bevor sie sich dem Abenteuer stellen können, müssen sie erst einmal das geheime Code-Wort finden ...

Mit Teamwork durch das Labyrinth

Nachdem die erste Herausforderung geschafft ist, heißt es für die beiden, sich einen Weg durch den virtuellen Tempel zu suchen. Dabei müssen sie Gefahren überstehen, Rätsel lösen und sich gegenseitig über Abgründe und durch Engstellen helfen. Dank einiger Tricks in der echten Welt fühlt sich das digitale Erlebnis für Joko und Klaas erstaunlich real an.

Neue Staffel, neue Folgen

Wie sich die beiden in der virtuellen Realität schlagen und ob sie es schaffen, das Finale für sich zu entscheiden, siehst du jeden Dienstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Gewinnen Joko und Klaas, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit, verlieren sie, müssen sie eine Strafe für den Sender abarbeiten.