24 Stunden statt 15 Minuten Sendezeit: Joko und Klaas werden nach ihrem Gewinn bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" zu Programm-Chefs und dürfen bestimmen, was am Sonntag auf ProSieben zu sehen ist.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In der 50. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" haben Joko und Klaas erneut die Risiko-Variante gewählt - und gewonnen. Ihr Preis: Einen ganzen Tag lang dürfen die beiden Moderatoren als Programm-Direktoren über das ProSieben-Programm bestimmen.

Unten erfährst du, wann die 24 Stunden Sendezeit von Joko und Klaas zu sehen sind und was an dem Tag im Programm geplant ist.

Hier findest du alle Infos zu den neuen Folgen und den Sendezeiten.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 19. April 2024 +++

Das ist der Sendeplan-Zettel von Joko und Klaas Für ihr 24 Stunden ProSieben-Programm am 21. April 2024 haben Joko und Klaas einen "Sendeplan" erstellt. © Foto: Seven.One / Nadine Rupp; Zettel: Joko & Klaas

Joko und Klaas liefern "Programmplan" in Handschrift auf einem Zettel ab

Auf mehrfache Nachfrage von ProSieben haben die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in ihrer neuen Funktion als Programm-Direktoren für einen Tag ihre Planung für die gewonnenen 24 Stunden Sendezeit übermittelt.

Bei ihrem "Sendeplan" handelt es sich allerdings lediglich um einen Zettel, auf dem die Programmübersicht für Sonntag, den 21. April, handschriftlich notiert wurde.

Aus diesem "Programmplan" der Herren Winterscheidt und Heufer-Umlauf entstehen zahlreiche aktuelle Programmänderungen, über die der Sender ProSieben an dieser Stelle informiert.

Anzeige

Das haben die "Programm-Direktoren" an ihrem Sendetag geplant

Das ist der Inhalt des Programmzettels von Joko und Klaas in unredigierter Abschrift:

ca. 00:00 Uhr: Feierliche Übernahme des Senders von uns (Joko und Klaas) ca. 1h LIVE

ca. 01:00 Uhr: Feinste Perlen der Nachtunterhaltung <- Alpaka übernimmt!!

ca. 02:50 Uhr: Das gescheitertste TV-Experiment aller Zeiten (for real) <- Alpaka

ca. 04:55 Uhr: Das große Rückwärts-Event (tba.)

ca. 07:55 Uhr: Die beste "Simpsons"-Episode ever!

ca. 08:25 Uhr: Die schlechteste "Simpsons"-Episode ever!!

ca. 09:00 Uhr: Ouvertüre bis Konfitüre - Starten in den Tag mit Joko & Klaas (LIVE)

ca. 09:40 Uhr: Pro7 Giftschrank 90ies Talkshows

ca. 11:00 Uhr: Frühstücken LIVE (mit coolen Ideen)

ca. 13:20 Uhr: Premium Entertainment

ca. 14:45 Uhr: Spielenachmittag!!! (für Jung & Alt)

ca. 15:50 Uhr: +++ Steven Gätjen Überraschung +++++++

ca. 16:40 Uhr: Worst of [geschwärzt] (mit uns)

ca. 17:45 Uhr: Informationen news:time

ca. 18:00 Uhr: Noch mehr Premium Überraschungen

ca. 20:00 Uhr: PRIMETIME "Neues Showformat" (evtl.) wird super

ca. 22:15 Uhr: ????? (was das Budget noch hergibt)

ca. 00:00 Uhr: Schluss

Neben der Liste mit den "geplanten" Programmpunkten des Tages, kann dem "Plan" im Übrigen auch entnommen werden, dass im Rahmen der "Programmplanung" offensichtlich zahlreiche Pizzas bestellt wurden.

Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, was es mit den Verweisen auf ein "Alpaka" auf sich hat.

Sobald weitere Details zum Sendeablauf bekannt sind, folgen hier weitere Informationen. Während des laufenden Tagesprogramms am Sonntag wird dieser Artikel zur Sicherheit regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Das ProSieben-Programm am kommenden Sonntag kannst du entweder live im Fernsehen oder im Livestream auf Joyn verfolgen.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

So haben Joko und Klaas ihren neuen Job gewonnen

Das Spiel auf Risiko hat sich für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gelohnt. Am Dienstagabend haben die beiden die 50. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen und den einmaligen Preis der Jubiläumsstaffel erspielt.

Statt wie bisher üblich für 15 Minuten Sendezeit dürfen die beiden ProSieben-Angestellten nun für ganze 24 Stunden den Sender übernehmen.

Anzeige

Wann sind die 24 Stunden Programm von Joko und Klaas zu sehen?

Der 21. April 2024 ist der Tag, an dem Joko und Klaas zu Programm-Direktoren von ProSieben werden. An diesem Sonntag laufen 24 Stunden lang ausschließlich Sendungen und Beiträge auf ProSieben, die Joko und Klaas ausgesucht haben.

Beginn der Sendestrecke von Joko und Klaas ist in der Nacht von Samstag, 20. April, auf Sonntag, 21. April, um 0 Uhr direkt im Anschluss an "The Masked Singer" und "Die ProSieben-Aftershow".

Der besondere Programmtag endet um 23:59 Uhr.

Anzeige

Was passiert am Sendetag von Joko und Klaas?

Für die Planung und Gestaltung des 24-Stunden-Programmtags von und mit Joko & Klaas sind ausschließlich die Programm-Direktoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich.

Welche Sendungen die Verantwortlichen an ihrem Arbeitstag ins Programm nehmen werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Sobald es einen Programmplan und Sendehinweise oder aktuelle Programmänderungen für diese ganz besonderen 24 Stunden auf ProSieben gibt, erfährst du alle Einzelheiten auf dieser Seite.

Der Sieg in der Jubiläumsfolge von "Joko und Klaas gegen ProSieben" macht Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt zu glücklichen Programm-Direktoren für einen Tag. © Seven.One / Nadine Rupp

Was haben Joko und Klaas bisher gemacht?

Die im Verlauf der bisherigen 50 Folgen von Joko und Klaas gewonnenen 15 Minuten Live-Sendezeiten haben gezeigt, dass man wirklich mit allem rechnen muss, wenn diese zwei Fernsehmacher frei über das TV-Programm bestimmen dürfen.

Hier findest du alle bisherigen 15 Minuten im Überblick und kannst noch einmal die vergangenen Aktionen nachlesen und anschauen.