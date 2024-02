Was steckt hinter den Bauernprotesten? Wieso streikte die Bahn? "Late Night Berlin" ist zurück aus der Winterpause und ordnet das Ganze ein – ab Dienstag um 22:40 Uhr!

Anzeige

Neue Folgen von 'Late Night Berlin'

Bauernproteste, Bahnstreik, Handball-EM-Schock – in der Winterpause von "Late Night Berlin" ist viel in Deutschland und der Welt passiert. Was der Winterurlaub von Klaas Heufer-Umlauf damit zu tun hat und wie er versehentlich für diverse Schlagzeilen sorgte, seht ihr bei ProSieben am Dienstag um 22:40 Uhr, denn der späte Dienstagabend gehört wieder "Late Night Berlin". In den neuen Folgen spricht Klaas Heufer-Umlauf jeden Dienstagabend über die Themen, die ihn, Deutschland und die Welt derzeit bewegen. Außerdem erinnert Klaas am Dienstag an alle Promi-Trennungen der vergangenen Wochen.

Schauspieler Florian David Fitz nimmt am Dienstag auf dem "Late Night Berlin"-Sofa Platz und auch in dieser Staffel besucht jede Woche ein Überraschungsgast das Studio, von dem Klaas nichts weiß …

Anzeige

Anzeige

Start- und Sendezeiten von "Late Night Berlin"

"Late Night Berlin" läuft ab 13. Februar 2024 um 22:40 Uhr immer dienstags auf ProSieben und auf Joyn.

Du hast eine Show verpasst? Kein Problem! Sieh dir alle ganzen Folgen oder Highlights im Video kostenlos online an.

Das könnte dich auch interessieren: