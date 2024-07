100-Meter-Absturz im Schwarzwald: Geländelauf-Teilnehmer tödlich verunglückt

Ein Trailrun im Schwarzwald endete für einen Teilnehmer tödlich. Die Polizei sieht keine Versäumnisse des Veranstalters und ermittelt deshalb nicht zu dem Fall.

Bei einem Geländelauf im Schwarzwald ist ein Teilnehmer aus Tuttlingen in einem steilen Gelände rund 100 Meter tief abgestürzt und gestorben. Nach einer Suchaktion im Höllental mit der Polizei, Feuerwehr, einem Hubschrauber und einem Drohnen-Team sei die Leiche des 38-Jährigen gefunden worden, teilte die Bergwacht Schwarzwald am Sonntag (30. Juni) mit.

Demnach war das Opfer am Samstag (29. Juni) um 9:35 Uhr auf der Halbmarathonstrecke des Laufevents "XTrail" gestartet. Weil er nicht im Ziel angekommen war, hätten ihn die Angehörigen gegen 15 Uhr als vermisst gemeldet. Daraufhin habe der Veranstalter die Bergwacht alarmiert.

"Unsere Mannschaft konnte das Gelände nur unter Seilsicherung erreichen und übernahm am frühen Abend auch die Bergung des Leichnams", teilte der Bergwacht-Einsatzleiter Jan Steiert mit. Die Angehörigen des Geländelauf-Teilnehmers seien vor Ort betreut worden.

Keine weiteren Ermittlungen - Veranstalter bestürzt

Laut dem SWR wird die Polizei nicht weiter zu dem Fall ermitteln, da sie keine Versäumnisse des Veranstalters sehe. Die Rundfunkanstalt berief sich dabei auf die Aussagen von Thomas Spisla, Hauptkommissar bei der Polizei Freiburg.

Der Veranstalter bekundete auf seiner Internetseite sein Beileid. "Noch immer können wir es nicht fassen, sind erschüttert und zutiefst traurig über den tragischen Unfalltod eines Läufers beim XTRAIL 2024", hieß es in der Mitteilung. "In Gedanken sind wir bei seiner Familie und seinen Freunden und wünschen ihnen viel Kraft in dieser schweren Zeit."