Überraschend macht ein Junge in den USA einen potenziellen Rekordfang vor der Küste Maines - stolze 80 Kilo soll der Fisch auf die Waage bringen.

Anzeige

Ein Tiefsee-Angelausflug in Maine beschert einem US-Teenie den Fang seines Lebens. In der Nacht zum Montag fährt der 13-jährige Jackson Denio aus dem Bundesstaat New Hampshire mit einer Gruppe Angler aufs Meer. Der Crew sagte der Teenager, er wolle heute einen Hai fangen. Doch was er fängt, steht seinem Wunschfang in nichts nach.

Sein gefangener Fisch könnte sogar einen Rekord knacken: Nach einem beachtlichen Kampf zog Denio einen rund 80 Kilogramm schweren Heilbutt vor der Küste New England aus dem Wasser. "Ich weiß gar nicht mehr, was passierte, aber ich war sehr aufgeregt", wie er der Nachrichtenagentur AP berichtet.

Anzeige

Anzeige

Rekordfang nach 30 Minuten Kampf an der Angelrute

Geködert hatte er den großen Heilbutt mit einem Seelachs. Gut 160 Kilometer vor der Küste Maines warf er den Köder aus. Wenige Minuten nachdem er die Angel ins Meer gelassen hatte, biss etwas an und er wusste sofort, dass es sich um einen Heilbutt handelt. "Ich glaube, ich hab geschrien", sagte er gegenüber AP.

30 Minuten lang kämpfte der 13-Jährige mit dem Fisch. Die Ermüdung des Fischs nutzte er aus und konnte den Heilbutt an Board zeihen. 80 Kilo brachte der Heilbutt auf die Waage - Denio selbst bringt bei seiner Körpergröße von 1,75 Meter gerade einmal 55 Kilogramm auf die Waage.

Anzeige

Anzeige

Auch der Captain konnte seinen Augen selbst kaum trauen: "Ich sah ihn an und fragte: Warst du mit dem Haken auf dem Grund? Und er sagte: Ja. Und ich sagte, du hast keinen Hai erwischt." Er zeigte sich beeindruckt von dem Jugendlichen, der zu keiner Zeit des Kampfes Zeichen der Erschöpfung zeigte. Auch Hilfe an der Angelrute habe Denio abgelehnt.

Ist Heilbutt-Fang in Maine rekordverdächtig?

Bevor der Heilbutt zerteilt wurde, ließ Denio ihn offiziell wiegen und dokumentierte alles mit Fotos und Videos. Zusätzlich gab er Details zu seiner Angelausrüstung an, die in einen Antrag auf Anerkennung bei der "International Game Fish Association" einfließen sollen.

Die Familie wolle sowohl einen Junior-Weltrekord für Atlantischen Heilbutt als auch einen Rekord in der Leinenklasse beantragen, die alle Fischarten umfasst. Eine Antwort steht laut Berichten von AP noch aus.

Anzeige