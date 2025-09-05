Herzogin von Kent gestorben: Britische Royals trauern um Katharine

Die britischen Royals nehmen Abschied von Herzogin Katharine von Kent. Sie ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Das Wichtigste in Kürze Die Herzogin von Kent ist tot – sie starb im Alter von 92 Jahren friedlich in Kensington Palace.

Der Buckingham-Palast bestätigte die Nachricht mit "tiefem Bedauern".

Katharine war die Ehefrau von Prinz Edward, dem Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II.

Mit "tiefem Bedauern" hat der Buckingham-Palast den Tod der Herzogin von Kent bekanntgegeben. "Ihre Königliche Hoheit ist letzte Nacht umgeben von ihrer Familie im Kensington Palace friedlich verstorben", heißt es in der offiziellen Mitteilung der Royals vom Freitag (5. September). Herzogin Katharine war die Ehefrau von Prinz Edward, dem Herzog von Kent, einem Cousin der verstorbenen Königin Elizabeth II.

Ältestes lebendes Mitglied der Royals

Der König und die Königin sowie alle Mitglieder der königlichen Familie "schließen sich dem Herzog von Kent, seinen Kindern und Enkeln in der Trauer an und erinnern sich mit großer Zuneigung an das lebenslange Engagement der Herzogin für die Organisationen, mit denen sie verbunden war, an ihre Leidenschaft für Musik und ihre Empathie für junge Menschen", so die Erklärung weiter.

Die Herzogin Katharine war die älteste lebende Angehörige des britischen Königshauses. Besonders in Erinnerung bleibt sie vielen durch ihre regelmäßige Präsenz bei den Wimbledon-Turnieren, wo sie über Jahrzehnte hinweg Siegerehrungen durchführte.

Noch keine Informationen über Trauerfeier

Die Herzogin von Kent trat 1961 durch ihre Heirat mit dem Herzog von Kent in die königliche Familie ein. 1994 konvertierte sie als erste hochrangige Royal seit mehr als 300 Jahren zum katholischen Glauben. Sie engagierte sich intensiv in der Musikbildung, unterrichtete anonym als "Mrs Kent" an einer Grundschule in Hull und gründete eine Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung musikalischer Bildung für benachteiligte Kinder.

Ein Datum für die Beisetzung ist bislang nicht bekannt. Die BBC berichtet, dass eine katholische Trauerfeier wahrscheinlich sei, im Einklang mit dem Glauben der Verstorbenen. Der Buckingham-Palast hat für die Zeit bis zur Beisetzung eine Phase offizieller Trauer angeordnet. Die Flaggen an königlichen Residenzen wurden auf halbmast gesetzt.

