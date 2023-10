24-Jähriger bricht bei Marathon in München zusammen und stirbt - Polizei ermittelt

Beim Marathon in München ist am Sonntag ein 24-jähriger Läufer verstorben. Der junge Mann brach zusammen und starb später im Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein Todesfall hat am Sonntag (8. Oktober) den Marathon in München überschattet. Laut Polizei brach ein 24 Jahre alter Läufer auf Höhe des Odeonsplatzes zusammen und starb. Zuschauende und Rettungskräfte hätten sofort Erste Hilfe geleistet, so ein Sprecher. Der junge Läufer sei dann unter "laufender Reanimation" in ein Krankenhaus gekommen, dort aber am Nachmittag verstorben.

Polizei nennt Vorfall ungewöhnlich

Es sei ungewöhnlich, dass ein junger Mann nach solch einem Zusammenbruch noch am selben Tag stirbt, sagte ein Polizeisprecher. Todesursache und Umstände waren nach Angaben der Polizei am Sonntag (8. Oktober) noch unklar, höchstwahrscheinlich werde eine Obduktion angeordnet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

