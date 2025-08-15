Newsticker: Merz kündigt Putin-Selenskyj-Gipfel binnen zwei Wochen an

Vor 1 Stunde

Merz: Treffen zwischen Putin und Selenskyj in zwei Wochen

Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte nach dem Ukraine-Gipfel in Washington, dass es "innerhalb der nächsten zwei Wochen" ein Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geben soll.



Merz sagte, das Treffen zwischen Putin und Selenskyj solle an einem Ort stattfinden, der noch vereinbart werden müsse.

Ich habe heute noch keine Vorstellung, was dieses Treffen auslösen könnte. Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert und mehr als das, dass es nun spätestens mit diesem Treffen auch einen Waffenstillstand in der Ukraine gibt. Friedrich Merz

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf Truth Social geschrieben, er bereite dieses Treffen vor. Anschließend solle es ein Dreiertreffen geben, an dem auch er selbst teilnehme.

Merz sagte zudem, die Europäer hätten Trumps Ankündigung begrüßt, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben. "Es wird also im Falle eines Friedensabkommens entsprechende Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben."



Merz sagte weiter, der Ukraine dürften keine Gebietsabtretungen aufgezwungen werden. Die russische Forderung, die Ukraine möge die freien Teile des Donbass aufgeben, würde in der Dimension dem Vorschlag entsprechen, "als wenn die USA auf Florida verzichten müssten".

Ein souveräner Staat könne so etwas nicht so einfach entscheiden. Diese Entscheidung müsse die Ukraine im Laufe der Verhandlungen selbst treffen.