In Malaga in Südspanien wurde der bisherige Hitzerekord von 2010 geknackt. Dort wurden am Dienstag (12. Dezember) knapp 30 Grad gemessen.

Wer zu Weihnachten Strand und sommerliche Temperaturen bevorzugt, sollte den Jahreswechsel in Spanien verbringen - genauer gesagt, in Malaga.

In der südpanischen Stadt zeigte das Thermometer am Dienstag (12. Dezember) nämlich 29,9 Grad Celsius an. Dies sei ein neuer Hitzerekord, berichtet der BR und bezieht sich dabei auf den Nationalen Wetterdienst Aemet.

Temperaturrekord gebrochen

Der Wetterdienst begründet diese Rekordtemperatur mit den klimatischen Veränderungen. So habe sich die Zahl der Hitzewellen "in den vergangenen zehn Jahren in Spanien verdreifacht".

Bisher hatte die Höchsttemperatur auf dem spanischen Festland im Dezember bei 29,4 Grad gelegen. Diese wurde im Jahr 2010 in der südlichen Stadt Granada (Andalusien) gemessen.

