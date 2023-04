In Spanien ist es bereits so heiß, wie im Sommer. Eine Abkühlung ist nicht in Sicht – es soll sogar noch heißer werden.

Spanien stöhnt und schwitzt bereits im April. Zum Teil seien bereits über 30 Grad in dem Land gemessen worden – und das erst im Frühjahr. Vor allem Sevilla, Córdoba und anderen Gebieten der Region Andalusien im Süden des Landes plagten am Mittwoch (26. April) Temperaturen von bis zu 36 Grad, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf den nationalen Wetterdienst Aemet mitteilte.

Grund für die extreme Hitze sei "einer sehr warmen und trockenen Luftmasse nordafrikanischen Ursprungs" zuzuschreiben. Dabei werden am Donnerstag und Freitag die Temperaturen nochmals steigen – es werden Höchstwerte von bis zu 39 Grad erwartet.

Rubén del Campo, Aemet-Sprecher, wurde in der Digitalzeitung "El Confidencial" mit den Worten zitiert: "Im Prinzip sieht es nicht so aus, als ob die 40-Grad-Marke erreicht wird, obwohl das auch nicht ausgeschlossen werden kann."

Auf der Urlaubsinsel Mallorca hingegen wurde am Mittwoch "nur" 25 Grad gemessen. Auch wird dort lediglich eine Höchsttemperatur von rund 28 Grad Celsius erwartet – in Küstennähe höchstens 25 Grad.

In Sa Pobla und Inca im Norden der Insel solle es allerdings laut Aemet in den nächsten Tagen bis zu 34 Grad heiß werden.

Insgesamt rechnet der Wetterdienst mit den heißesten Apriltagen seit 1950.

Auswirkungen der Hitze

Nicht nur, dass es für die Menschen in Spanien bei diesen Extremtemperaturen anstrengend ist zu arbeiten. Auch warnt Aemet vor der Gefahr von Waldbränden auf Grund anhaltender Trockenheit. Lediglich den Touristen in dem Land bereiten die hohen Temperaturen Freude.