Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien

In der EU sollen mehr ukrainische Streitkräfte ausgebildet werden. Damit wird der Umfang der aktuellen Ausbildungsmission von 15.000 auf 30.000 Soldat:innen verdoppelt. Das teilten mehrere EU-Beamte laut dpa am Mittwoch (1. Februar) in Brüssel mit.

