41-Jähriger im Zentrum von Zürich mit Stichwaffe schwer verletzt

Ein 28-jähriger Australier soll in der Schweiz auf einen Mann eingestochen haben. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs von Zürich in einem Geschäft.

Ein Mann hat in der Innenstadt von Zürich in einem Geschäft auf einen anderen eingestochen. Das 41-jährige Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei der Schweizer Metropole mitteilte. Der Täter, ein 28-jähriger Australier, wurde festgenommen.

Weitere Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht. Auch zur Tatwaffe machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Tatort liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs.

Der Täter habe plötzlich unvermittelt auf den Kunden des Geschäfts eingestochen, so die Polizei. Über sein Motiv konnte sie zunächst keine Angaben machen.