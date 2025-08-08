Anzeige
Wegen Drogenhandel und Gewalt

50 Millionen Dollar Belohnung: Trump-Regierung will Festnahme von Venezuelas Präsident Maduro

  • Aktualisiert: 08.08.2025
  • 11:31 Uhr
  • dpa
Venezuelas Präsident steht auf der Fahndungsliste der USA – jetzt verdoppelt sich das Kopfgeld.
Venezuelas Präsident steht auf der Fahndungsliste der USA – jetzt verdoppelt sich das Kopfgeld.© Cristian Hernandez/AP/dpa

Die USA verschärfen den Kurs gegen Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro – und setzen jetzt 50 Millionen Dollar auf seine Festnahme aus. Der Vorwurf: Drogenhandel und Gewalt. Venezuela reagiert empört.

Anzeige

Die Trump-Regierung verdoppelt die Belohnung auf bis zu 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) für Informationen, die zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro führen.

Die USA werfen ihm Verstoß gegen die US-Drogengesetze vor, wie aus der Pressemitteilung des US-Außenministeriums hervorgeht. Justizministerin Pam Bondi sagte zudem in einer auf der Plattform X geteilten Botschaft, Maduro bringe tödliche Drogen - Kokain - und Gewalt in die USA.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Vor etwa einem Jahr hatte sich der autoritär regierende Maduro trotz einer von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl, landesweiter Proteste und internationaler Kritik für eine dritte Amtszeit bis 2031 vereidigen lassen. Die Opposition reklamierte damals den Sieg für sich. Die USA, die EU und viele lateinamerikanische Staaten zweifeln das offizielle Wahlergebnis an und betrachten stattdessen den inzwischen im spanischen Exil lebenden Oppositionskandidaten Edmundo González als Sieger.

Anzeige
Anzeige

Reaktion aus Venezuela

Der venezolanische Außenminister Yván Gil wies die US-Belohnung scharf zurück und sprach von einer "lächerlichen" und "erbärmlichen" Inszenierung.

Venezuela leidet unter Missmanagement, Korruption und Sanktionen. Gut sieben Millionen Menschen – rund ein Viertel der Bevölkerung – haben das einst wohlhabende Erdölland nach UN-Angaben in den vergangenen Jahren verlassen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
US-Sängerin Kelly Clarkson
News

Kelly Clarkson trauert um Vater ihrer Kinder: Brandon Blackstock stirbt mit 48 Jahren

  • 08.08.2025
  • 11:37 Uhr
Mariä Himmelfahrt wird immer am 15. August gefeiert. Einen Feiertage hat aber nur das Saarland und bestimmte Teile Bayerns.
News

Mariä Himmelfahrt 2025: Wo ist der 15. August noch ein Feiertag?

  • 08.08.2025
  • 11:28 Uhr
OpenAI
News

"Experte mit Doktortitel": OpenAI bringt neues KI-Modell GPT-5 heraus

  • 08.08.2025
  • 11:25 Uhr
Hier soll Deutschlands Nationaler Sicherheitsrat beheimatet sein: Im Kanzleramt.
News

Neuer Nationaler Sicherheitsrat: Das plant die Merz-Regierung

  • 08.08.2025
  • 11:08 Uhr
Donald Trump
News

Riskante Anlagen: Trump öffnet US-Altersvorsorge für Kryptowährungen

  • 08.08.2025
  • 10:21 Uhr
E-Rezept
News

Gematik in der Kritik - Apotheker klagen über Ausfälle im E-Rezept-System

  • 08.08.2025
  • 09:57 Uhr
Frauke Brosius-Gersdorf hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sie nicht länger für eine Kandidatur als Richterin am Bundesverfassungsgericht zur Verfügung steht.
News

Nach Brosius-Gersdorf-Rückzug: SPD fordert von Union mehr Verlässlichkeit

  • 08.08.2025
  • 09:43 Uhr
Feuerwehr Symbolbild
News

Großbrand in Monheim: Stadt reagiert mit Sperrung mehrerer Spielflächen

  • 08.08.2025
  • 09:10 Uhr
Nahostkonflikt - Gaza
News

Israel will Gaza einnehmen - aber nicht den kompletten Gazastreifen

  • 08.08.2025
  • 07:11 Uhr
Ein Personalloser Laden der Kette Tante-M
News

Mehrheit gegen häufigere Ladenöffnungen am Sonntag

  • 08.08.2025
  • 04:32 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 8. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 08:25

  • 04:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 19:45

  • 25:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 18:00

  • 11:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 08:25

  • 04:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 19:45

  • 26:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 18:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 15:45

  • 10:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 08:25

  • 04:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 19:45

  • 25:18 Min
  • Ab 12