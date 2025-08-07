Kelly Clarkson trauert um Vater ihrer Kinder: Brandon Blackstock stirbt mit 48 Jahren

Kelly Clarkson sagt mehrere Konzerte in Las Vegas ab. Der Grund: Der Vater ihrer Kinder ist nach langer Krebserkrankung gestorben. Jetzt will die Sängerin ganz für ihre Familie da sein.

Die US-Sängerin Kelly Clarkson (43) hat aus familiären Gründen einige Konzerte in Las Vegas verschoben. Ihr Ex-Mann und Vater ihrer beiden Kinder, Brandon Blackstock, ist an Krebs gestorben.

Den Tod des 48-jährigen Talentmanagers hatte das Unternehmen seines Vaters, Starstruck Entertainment, am Donnerstag (7. August) bekanntgegeben. Mehr als drei Jahre habe Blackstock mutig gegen den Krebs gekämpft, hieß es in der Mitteilung.

Kurz zuvor hatte sich Clarkson zu der Erkrankung ihres Ex-Mannes geäußert. Normalerweise würde sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten, schrieb Clarkson bei Instagram. Aber wegen der Erkrankung des Vaters ihrer Kinder müsse sie zu diesem Zeitpunkt voll für sie da sein.

Vier Konzerte standen im August in Las Vegas eigentlich noch auf dem Programm. Clarkson entschuldigte sich bei allen, die bereits Tickets gekauft hatten.

Mit Blackstock war Clarkson sieben Jahre lang verheiratet. 2020 trennten sie sich, 2022 wurde ihre Scheidung vollzogen. Aus der Ehe stammen die Tochter River Rose (11) und der Sohn Remington Alexander (9). Blackstock hatte aus einer früheren Ehe weitere zwei Kinder.

Clarkson gewann 2002 die erste Staffel der US-Castingshow "American Idol" und ist seitdem unter anderem als Sängerin und Moderatorin weltberühmt.