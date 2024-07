ADAC rechnet am ersten Augustwochenende mit vielen Staus

Wegen vieler Urlaubsreisender aus Bayern und Baden-Württemberg werden Autobahnen am ersten Wochenende des Augusts voll sein. Besonders Ballungsräume um Deutschlands Metropolen seien betroffen.

Volle Autobahnen erwartet der ADAC für das kommende Wochenende. Das erste Augustwochenende sei eines der verkehrsreichsten der Sommersaison, teilte der Automobilclub in München mit. Demnach starten vor allem Reisende aus Bayern und Baden-Württemberg in den Urlaub, wo die Sommerferien erst vor wenigen Tagen begonnen haben.

Gleichzeitig nimmt der Rückreiseverkehr zu, weil die Ferien in Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie Skandinavien bald enden. Besonders viel Geduld brauche man an den vielen Autobahnbaustellen, warnte der ADAC. Starken Verkehr erwartet er außerdem auf den Autobahnen um Ballungsräume wie Berlin, Hamburg, München und Köln sowie an den Zufahrten zu Nord- und Ostsee.

Auch im Ausland seien viele Autobahnen belastet – mit Engpässen rechnet der ADAC unter anderem auf den Fernstraßen zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten. Wer mit dem Auto aus dem Ausland nach Deutschland zurückreist, müsse wegen möglicher Grenzkontrollen Wartezeit einplanen. Vor allem an der Grenze zu Österreich wird stichprobenartig kontrolliert, aber auch an den Grenzen zu Polen, Tschechien der Schweiz kann es zu