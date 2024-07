Sommerferien und EM-Finale: Laut ADAC viele Staus am Wochenende

In neun Bundesländern werden am kommenden Wochenende bereits Sommerferien sein. Der ADAC rechnet deshalb mit Staus auf vielen Autobahnen in Richtung der beliebten Urlaubsgebiete.

Der ADAC warnt für das kommende Wochenende vor Staus auf vielen Autobahnen in Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Mit dem bevorstehenden Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland seien dann bereits in neun Bundesländern Sommerferien, teilte der Automobilclub in München mit. Auch aus den Niederlanden und Nordeuropa sei viel Reiseverkehr auf deutschen Autobahnen in Richtung Berge, Küsten und Seenlandschaften zu erwarten.

Sommerferien und EM-Finale: Stau Richtung Berlin erwartet

Mit besonders vielen Staus rechnet der ADAC demnach auf den Fernstraßen um Großstädte wie Berlin, München, Köln und Hamburg sowie an den Zufahrtsstrecken zu beliebten Urlaubsregionen in Österreich, der Schweiz, Italien, Kroatien, Frankreich und Skandinavien.

Doch auch auf den Heimreiserouten aus Richtung der Alpen, des Mittelmeers sowie der Nord- und Ostsee warnen die Experten des ADAC vor sehr dichtem Verkehr. Denn viele Urlauber:innen machten sich bereits wieder auf den Rückweg.

Am kommenden Sonntag (14. Juli) dürfte nach Einschätzung des Verbands das Finale der Fußball-Europameisterschaft (EM) in Berlin für noch mehr Verkehr in Richtung der Bundeshauptstadt sorgen.

Außerdem weist der ADAC darauf hin, dass die verstärkten Grenzkontrollen wegen der Fußball-EM weiterhin andauern. Wer mit dem Auto über die Grenze nach Deutschland fahre, müsse deshalb an allen Grenzübergängen mehr Zeit einplanen.