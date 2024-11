Adventszeit beginnt: Am ersten Adventswochenende wird es sonnig

Zum ersten Wochenende im Advent wartet das Wetter in der Hauptstadtregion mit viel Sonne auf. Doch dabei werde es auch wieder etwas kühler mit frostigen Nächten, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD)

Am Samstag (30. November) scheint den ganzen Tag die Sonne. Bei bis zu fünf Grad können mitunter Wolken vorbeiziehen, die den sonst klaren und trockenen Tag dabei kaum trüben. In der Nacht zu Sonntag (1. Dezember) kann es in den östlichen Landesteilen Hochnebel geben. Die Werte sinken auf -2 bis -4 Grad ab. Es muss laut DWD vereinzelt mit Glätte gerechnet werden.

Sonniger Sonntag in Berlin und Brandenburg

Am Sonntag begleitet die Menschen in Berlin und Brandenburg weiterhin die Sonne. Nach Auflösung des vereinzelten Hochnebels bleibt es trocken und der November zeigt sich bei drei bis fünf Grad von seiner schönsten Seite.

Zum Start in die neue Woche werden die Aussichten laut Vorhersage wieder wechselhafter. Laut DWD verschwindet die Sonne am Montag (2. Dezember) hinter einer dichten Wolkendecke und es kann vereinzelt regnen.