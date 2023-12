Ungewöhnliche OP: Ärzte holen drei Kilo Metall aus Bauch eines Patienten

USA: Ärzte finden Baby im Darm - Blähungen entpuppen sich als Schwangerschaft

Eine Frau wurde mit schweren Krämpfen und Blähungen in ein Krankenhaus eingeliefert - die Diagnose machte sie doppelt sprachlos: eine Schwangerschaft in der 23. Woche. Aber nicht, wie üblich, mit einem Baby in der Gebärmutter, sondern im Darm.