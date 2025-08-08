Anzeige
Nach Protesten gegen Weidel

AfD-Chef über Merz-Regierung: Chrupalla im "Berlin direkt - Sommerinterview" - Hier im Livestream ansehen

  • Veröffentlicht: 08.08.2025
  • 16:36 Uhr
  • Christopher Schmitt
Gemeinsam mit Alice Weidel führt Tino Chrupalla die AfD.
Gemeinsam mit Alice Weidel führt Tino Chrupalla die AfD.© REUTERS

In den Umfragen sieht es für Rechtsaußen aktuell gut aus. Nachdem Alice Weidels Sommerinterview von Protesten begleitet wurde, lädt das ZDF nun Tino Chrupalla zum Gespräch. Sehen Sie das Interview mit dem AfD-Chef im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Muss die AfD-Parteispitze wieder mit Gegenwind rechnen? Nachdem das ARD-"Sommerinterview" mit AfD-Co-Chefin Alice Weidel durch die Protest-Gruppe "Zentrum für politische Schönheit" massiv gestört wurde, stellt sich nun Parteichef Tino Chrupalla im Gespräch mit "Berlin direkt" den Fragen von Wulf Schmiese: Im Sommerinterview mit dem ZDF-Politmagazin zieht der AfD-Bundessprecher eine Zwischenbilanz zur schwarz-roten Regierung - am Sonntag (10. August) ist das Kabinett 100 Tage im Amt.

An Kritik am Kurs des Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) sowie seines Kabinetts wird von Seiten der teils rechtsextremen Partei traditionell nicht gespart. Für die AfD sieht es in den Umfragen derzeit gut aus, laut Insa-Sonntagstrend würde sie aktuell jeder Vierte wählen, berichtet das "Handelsblatt".

Das Interview mit Chrupalla wird am Sonntag um 19:10 Uhr stattfinden, laut "Focus" in seinem Landkreis Görlitz - genauere Details gibt es nicht. Auf "Focus"-Anfrage teilte das ZDF nur mit, dass der Gesprächspartner über die Ortswahl selbstverständlich informiert sei. Offen bleibt, ob es erneut zu Protesten kommen wird.

Sehen Sie HIER am Sonntag (10. August) ab 19:10 Uhr das "Berlin direkt - Sommerinterview" im ZDF mit Tino Chrupalla

Tino Chrupalla

AfD-Chef Chrupalla im "Berlin direkt - Sommerinterview" - Hier im Livestream auf Joyn

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen
  • ZDF Presseportal: Sieben "Berlin direkt – Sommerinterviews" im ZDF
  • Focus: "Vor Interview mit Chrupalla: Aktivisten schicken Warnung an AfD und ZDF"
  • Handelsblatt: AfD erreicht in Wahlumfrage höchsten Stand seit Mitte Mai
