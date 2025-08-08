100 Tage Schwarz-Rot – und die SPD kämpft mit schwachen Umfragewerten. Co-Parteichefin Bärbel Bas muss sich im ARD-"Sommerinterview" auch unbequemen Fragen stellen. Sehen Sie das Gespräch mit der Arbeitsministerin live und kostenlos auf Joyn.

Die schwarz-rote Bundesregierung ist am Sonntag (10. August) genau 100 Tage im Amt. Für die neue SPD-Parteivorsitzende Bärbel Bas ist die Rolle als Junior-Partner der Union eine knifflige: Einerseits haben die Sozialdemokraten nach wie vor mit schwachen Umfragewerten zu kämpfen. Im letzten Insa-Forschungstrend, den die "Bild am Sonntag" erhebt, kamen sie laut "Handelsblatt" nur auf 15 Prozent. Andererseits kommt Bas als Arbeitsministerin die Aufgabe zu, den Gürtel beim Bürgergeld enger zu schnallen. Wie kann bei einem solchen Spagat verlorenes Vertrauen der Wähler:innen zurückgewonnen werden?

Fragen wie diesen wird sich die SPD-Chefin am Sonntag (10. August) ab 19:10 Uhr im ARD-"Sommerinterview" stellen müssen. Im Gespräch sitzt sie Matthias Deiß, dem stellvertretender Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, gegenüber.

Sehen Sie HIER am Sonntag ab 18 Uhr das ARD-"Sommerinterview" mit SPD-Chefin Bas im kostenlosen Livestream auf Joyn.

