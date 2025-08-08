Anzeige
100 Tage Schwarz-Rot

LIVE: SPD-Chefin Bas im Sommerinterview - gelingt ihr der Polit-Spagat?

  • Veröffentlicht: 08.08.2025
  • 16:15 Uhr
  • Christopher Schmitt
Wie kommt die SPD aus dem Umfragetief? Co-Chefin Bas muss Antworten liefern.
Wie kommt die SPD aus dem Umfragetief? Co-Chefin Bas muss Antworten liefern.

100 Tage Schwarz-Rot – und die SPD kämpft mit schwachen Umfragewerten. Co-Parteichefin Bärbel Bas muss sich im ARD-"Sommerinterview" auch unbequemen Fragen stellen. Sehen Sie das Gespräch mit der Arbeitsministerin live und kostenlos auf Joyn.

Die schwarz-rote Bundesregierung ist am Sonntag (10. August) genau 100 Tage im Amt. Für die neue SPD-Parteivorsitzende Bärbel Bas ist die Rolle als Junior-Partner der Union eine knifflige: Einerseits haben die Sozialdemokraten nach wie vor mit schwachen Umfragewerten zu kämpfen. Im letzten Insa-Forschungstrend, den die "Bild am Sonntag" erhebt, kamen sie laut "Handelsblatt" nur auf 15 Prozent. Andererseits kommt Bas als Arbeitsministerin die Aufgabe zu, den Gürtel beim Bürgergeld enger zu schnallen. Wie kann bei einem solchen Spagat verlorenes Vertrauen der Wähler:innen zurückgewonnen werden?

Fragen wie diesen wird sich die SPD-Chefin am Sonntag (10. August) ab 19:10 Uhr im ARD-"Sommerinterview" stellen müssen. Im Gespräch sitzt sie Matthias Deiß, dem stellvertretender Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, gegenüber.

Merz und Bas

SPD-Chefin Bas im ARD-"Sommerinterview" - Hier im Livestream auf Joyn

  • Verwendete Quellen
  • "Handelsblatt": AfD erreicht in Wahlumfrage höchsten Stand seit Mitte Mai
  • Presseportal ARD: Das Erste
