AfD gewinnt in Thüringen erstmals Landtagswahl

Mario Voigt (CDU, M), Vorsitzender der CDU in Thüringen und Spitzenkandidat, verlässt in einem Fernsehstudio eine Runde der Spitzenkandidaten neben Björn Höcke (AfD), Partei- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen und Spitzenkandidat, und Katja Wolf, Spitzenkandidatin des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Thüringen.

© Michael Kappeler/dpa