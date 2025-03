Aktuelle Vermissten-Meldungen im Newsticker: Sana H. aus Klinik verschwunden

Vor 49 Minuten

41-Jährige aus Klinik vermisst

Seit Donnerstag (13. März) wird die 41-jährige Sana H. vermisst. Die Frau entfernte sich gegen 8:10 Uhr aus dem SHG Klinikum Völklingen und ist seitdem spurlos verschwunden.

Wie die Polizei mitteilte, könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass Sana H. sich in einer hilflose bzw. Hilfe suchenden Lage befände.

Bild der Vermissten © Polizei Völklingen

Personenbeschreibung:

Etwa 170 cm groß, normale Statur, dunkelbraune, gelockte Haare.

Bei Hinweisen zur Person oder deren Aufenthaltsort bitte Meldung an jede Polizeidienststelle im Bundesgebiet, oder direkt an die Polizei in Völklingen.