Amazon spendet eine Million Dollar für Trumps Amtseinführung

Amazon hat eine Spende von einer Million US-Dollar an die Amtsübergabe von Donald Trump geleistet. Zusätzlich wird das Unternehmen die Vereidigung über Prime Video live streamen und dafür ebenfalls eine Million Dollar an Trump zahlen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Mit einer Million US-Dollar unterstützt Amazon die Amtsübergabe von Donald Trump.

Darüber hinaus wird der Bezos-Konzern die Amtseinführung live streamen.

Expert:innen sehen dies als strategischen Schachzug, um sich Einfluss bei der neuen Regierung zu sichern.

Amazon lässt bei Donald Trump die Kassen klingeln. Das Unternehmen von Jeff Bezos hat eine Spende in Höhe von einer Million US-Dollar an die Amtsübergabe des neu gewählten US-Präsidenten geleistet. Amazon wird dessen Vereidigung am 20. Januar darüber hinaus mit einem Live-Stream über Prime Video übertragen, wie ein Amazon-Sprecher am 12. Dezember mitteilte.

Auch hierfür bezahlt der Tech-Konzern eine Million Dollar an Trump. Die finanzielle Unterstützung für den Republikaner wird von Expert:innen als strategischer Schritt gesehen, um den Zugang zur neuen Administration zu sichern und mögliche regulatorische Herausforderungen zu navigieren.

Bereits im Wahlkampf hat sich Bezos, dem auch die Zeitung "Washington Post" gehört, alle Möglichkeiten offen gehalten. So hatte sich das Blatt dagegen entschieden, offizielle Wahlempfehlung für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris auszusprechen - im Gegensatz zu vorherigen US-Präsidentschaftswahlkämpfen.

Im Video: Trump wird erneut "Person des Jahres"

Anzeige

Anzeige

Amazon will Einfluss auf US-Regierung sichern

Die Spende von Amazon wird als Versuch gesehen, Einfluss auf die politische Landschaft zu nehmen und die Beziehungen zur neuen Regierung zu pflegen. Solche finanziellen Beiträge sind in den USA nicht unüblich und werden oft genutzt, um politische Verbindungen zu stärken. Nicht anders ist Elon Musk vorgegangen, dessen finanzielle Unterstützung für Trump in dessen Administration sogar mit der Leitung der neu geschaffenen Behörde Department of Government Efficiency (DOGE) belohnt wird.

Amazons Unterstützung für Trump könnte langfristige Auswirkungen auf die Beziehung zwischen dem Unternehmen und der Regierung haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese finanzielle Unterstützung auf Amazons Geschäftsinteressen und regulatorische Herausforderungen in der Zukunft auswirken wird.