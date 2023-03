Hamburg steht unter Schock: Bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas kamen acht Menschen ums Leben. Unter den Toten ist ein ungeborenes Baby, auch der mutmaßliche Täter selbst sei ums Leben gekommen.

Das Wichtigste in Kürze In Hamburg kam es auf einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas zu einer Amoktat.

Sieben Menschen wurden erschossen, der mutmaßliche Täter richtete sich offenbar selbst.

Das frühe Eintreffen der Einsatzkräfte habe verhindert, dass noch mehr Menschen ums Leben kamen, so Hamburgs Innensenator Andy Grote am Mittag bei einer Pressekonferenz.

Viele Details zu den tödlichen Schüssen bei der Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg sind noch unklar. Vor allem stellt sich die Frage nach dem Motiv für die Tat. Am Freitagmittag (10. März) fand in Hamburg eine Pressekonferenz zur Amoktat statt, bei der Polizei, Staatsanwaltschaft und der Innensenator Andy Grote weitere Informationen zum Tathergang und dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gab.

Grote betonte, dass der schnelle Einsatz der Polizei wohl Menschenleben gerettet habe. "Wir haben es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dem sehr, sehr schnellen und entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte der Polizei zu verdanken, dass hier nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind", sagte der SPD-Politiker. Er bezeichnete den Vorfall als Amoklauf. "Eine Amoktat dieser Dimension - das kannten wir bislang nicht. Das ist die schlimmste Straftat, das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt."

Was wir wissen

Der Tatablauf: Am Donnerstag kurz vor 21.00 Uhr fallen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Alsterdorf mehrere Schüsse. Die Polizei wird darüber gegen 21.04 Uhr durch zahlreiche Anrufe informiert. Einsatzkräfte der Polizei sind schnell am Tatort und hören in einem oberen Geschoss des Gebäudes noch einen Schuss, finden dort auch eine tödlich verletzte Person.

Die Opfer: Im Gebäude werden mehrere Tote und Verletzte mit Schussverletzungen gefunden. Die Polizei teilte am Freitag bei einer Pressekonferenz mit, dass acht Menschen ums Leben gekommen sind. Unter den Opfern sei auch ein ungeborenes Kind. Acht weitere Personen wurden verletzt, vier davon schwer.

Der Täter: Die Polizei ging in der Nacht zum Freitag von einem Einzeltäter aus. Es gab demzufolge auch keine Hinweise auf einen flüchtigen Täter. Eine Person flüchtete nach dem Eindringen der Polizei in ein Obergeschoss und richtete sich selbst. Der mutmaßliche Täter sei der Polizei nicht als Extremist bekannt gewesen. Er sei ein ehemaliges Mitglied der Gemeinde und soll in der Vergangenheit eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt haben.

Das Motiv: Die Hamburger Polizei stuft die Schüsse während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas laut Informationen aus Sicherheitskreisen als Amoktat ein. Angaben zum Motiv des Täters konnten bisher noch nicht gemacht werden.

Die Polizei richtete ein Hinweisportal ein. Auf der Webseite https://hh.hinweisportal.de/ könnten "Fotos und Videos zur Tat oder relevanten Ereignissen in diesem Zusammenhang hochgeladen werden", teilte die Polizei Hamburg auf Twitter mit.

Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Gemeinschaft mit eigener Bibel-Auslegung. Die Anhänger glauben an Jehova als "allmächtigen Gott und Schöpfer" und sollen sich strengen Vorschriften unterwerfen. Sie sind davon überzeugt, dass eine neue Welt bevorsteht und sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden. Weltweit haben die Zeugen Jehovas etwa acht Millionen Mitglieder. Die "Weltzentrale" ist in New York. Die deutsche Gemeinschaft mit weniger als 200.000 Mitgliedern gehört zu den größten in Europa.

Galerie: Politiker:innen drücken nach Amoktat ihr Mitgefühl aus

"Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen. Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen." - Olaf Scholz, Bundeskanzler © Soeren Stache/dpa "Ich bin sicher, viele Menschen in Deutschland empfinden in diesen Stunden aufrichtiges Mitgefühl. Den Verletzten wünsche ich baldige Genesung." - Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident © Jan Woitas/dpa "Ich bin erschüttert über die furchtbare Gewalttat in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in #Hamburg. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen & den Gemeindemitgliedern." - Nancy Faeser, Bundesinnenministerin © Virginia Mayo/AP "Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd. Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl." - Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister von Hamburg © Christian Charisius/dpa "Ich danke allen Einsatzkräften, die sofort vor Ort waren und die die Hintergründe der Tat jetzt bei den Ermittlungen aufklären werden. Dieses Ereignis erschüttert uns alle." - Franziska Giffey, Berlins Regierungschefin © Fabian Sommer/dpa "Schreckliche Nachrichten aus Hamburg. Ich richte das Beileid Frankreichs an die Angehörigen der Opfer und an alle unsere deutschen Freunde. Unsere Gedanken sind bei ihnen." - Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident © Michel Euler/Pool AP/dpa