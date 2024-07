Enorme Hitze in Kroatien: Rekordtemperaturen auch im Wasser

In Kroatien ist es zurzeit unerträglich heiß. Selbst eine Abkühlung im Adriatischen Meer ist nicht möglich.

Seit Tagen leidet das beliebte Urlaubsland Kroatien unter einer extremen Hitzewelle. So gilt der Juli als der heißeste Monat des Sommers in dem Land. Allerdings liegen die Temperaturen mittlerweile deutlich über dem Durchschnitt.

Wassertemperaturen bei knapp 30 Grad

In vielen Landesteilen gilt bereits die Warnstufe Rot. Zudem sind die Wassertemperaturen in der Adria enorm hoch. So wurden knapp 30 Grad im Wasser gemessen, berichtet der ADAC.

"In der Adria werden rekordverdächtige Temperaturen an der Meeresoberfläche gemessen. Vor zwei Tagen waren es in Dubrovnik fast 30 Grad", erklärt Ozeanograph Ivica Vilibic von der Rudjer Boskovic Institut in Split gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. So sei die gesamte Adria im Grunde etwa fünf Grad wärmer als der Durchschnitt in diesem Teil des Jahres.

Mit den gemessenen 29,7 Grad am Montag (15. Juli) wurde somit der bisherige kroatische Höchststand von 29,5 Grad aus dem Jahr 2015 im Meer übertroffen, schreibt der ADAC.

Aber auch an anderen Stellen der Adria herrschen Badewannentemperaturen. So wurden in Malinska (Insel Krk) Wassertemperaturen von 28 Grad gemessen. In Crikvenica (Festland) stieg das Quecksilber auf 27,9 Grad im Wasser.

Hitze gefährdet nicht nur Menschen

Die Hitze schadet allerdings nicht nur den Tourist:innen und Einheimischen, sondern bringt auch die Flora und Fauna durcheinander. So bewirken die hohen Wassertemperaturen, dass es zu einer Algenblüte kommen kann. Diese wird dann als Algenschleim an die kroatischen Strände gespült. Bereits im Juni waren etliche Strände der adriatischen Küste mehrmals von Algenschleim, der allerdings meist harmlos ist, betroffen. In Spanien, der Türkei und der Karibik wurden ähnliche Beobachtungen gemacht.

Zudem können sich Quallen in warmen Gewässern rasant vermehren. Schon jetzt gebe es auch viele Arten, die warme Meere bevorzugen und daher in die Adria kämen. "Aber es gibt auch andere Arten, die kalte Meere bevorzugen", so Vilibic. Diese könnten daher Probleme bekommen und in einigen Jahrzehnten verschwinden (beispielsweise Garnelen), weil das Meer zu warm für sie sein wird.

Es bleibt heiß

Für Split und Dubrovnik gilt Richtung Wochenende weiterhin die Warnstufe Rot. Hier werden nochmals Temperaturen von bis zu 38 Grad erwartet. Lediglich im Landesinneren soll es etwas Erleichterung geben.