Anspielung auf Frankfurter Drogenszene: X-Beitrag von Union Berlin sorgt für Kritik

Mit einem Post auf der Plattform X hat Bundesligist 1. FC Union Berlin Kritik auf sich gezogen. Während des Heimspiels gegen die Frankfurter Eintracht spielte der offizielle Account auf den Drogenmissbrauch rund um den Frankfurter Hauptbahnhof an.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Während des Spiels gegen Eintracht Frankfurt hat der offizielle Account des 1. FC Union Berlin mit einem Post auf X für Aufsehen gesorgt.

Mit einer Anspielung auf die Drogenszene rund um den Frankfurter Hauptbahnhof spielten die Köpenicker auf ihre Offensivaktionen an.

Stunden nach Abpfiff des Spiels am Sonntag war der Beitrag, der von zahlreichen Nutzer:innen kritisiert wurde, noch online.

Der 1. FC Union Berlin hat mit einem Post auf der Plattform X für Aufsehen gesorgt. Noch vor der Halbzeitpause im Spiel gegen Eintracht Frankfurt schrieb der Fußball-Bundesligist: "Wir drücken Frankfurt gerade mehr rein als sich die Leute im Bahnhofsviertel, belohnt euch!"

Anspielung auf gute Offensivaktionen

Damit spielten die Köpenicker auf die vielen Drogensüchtigen an, die rund um den Frankfurter Hauptbahnhof zu finden sind. Viele Nutzer:innen kritisierten die Sätze, der Beitrag war Stunden nach Abpfiff immer noch online. Hintergrund des Posts war, dass die Eisernen in der Phase vor der Halbzeit viele gute Offensivaktionen hatten und nah am Ausgleich waren.

Anzeige

Anzeige

Schon Mitte September sorgte ein Unioner Beitrag in den sozialen Medien für Kritik. Damals erkämpfte der Hauptstadt-Club dank starker Abwehrleistung ein 0:0 bei RB Leipzig. Dazu schrieben die Berliner auf X: "Defensiv stabiler als jede sächsische Brücke." Wenige Tage zuvor war die Carolabrücke in Dresden eingestürzt. Später entschuldigte sich Union bei der Stadt Dresden und den Einwohnern für den Post.