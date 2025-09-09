Anti-Trump-Proteste in Washington D.C. - hier im kostenlosen Livestream verfolgen

Studenten in Washington D.C. protestieren heute gegen den strikten Trump-Kurs in der Hauptstadt. Hier sehen Sie die Demos live!

In der US-Hauptstadt Washington D.C. wollen am Dienstag (9. September) zahlreiche Student:innen gegen die Politik von Präsident Donald Trump demonstrieren. Die Proteste sollen ein deutliches Zeichen gegen die zunehmende Bundespräsenz und Trumps Übernahme der lokalen Polizeikräfte setzen, wie das US-Nachrichtenseite "Axios" berichtete.

Unter anderem studentische Gruppen der Unis Georgetown, Howard und George Washington organisierten demnach die Aktion und riefen zu einer breiten Teilnahme auf. Die Demonstrationen folgen auf eine Reihe von Großkundgebungen in den vergangenen Tagen, bei denen Tausende Menschen gegen Trumps Maßnahmen in der Hauptstadt protestierten.

Hintergrund der Proteste sind Trumps Anordnungen, die Kontrolle über die Sicherheitsbehörden in Washington D.C. auszuweiten – unter anderem mit dem Ziel, die angeblich steigende Kriminalität einzudämmen. Kritiker:innen weisen jedoch auf offizielle Statistiken hin, die einen Rückgang der Gewaltverbrechen belegen. Viele sehen in Trumps Vorgehen zudem einen autoritären Eingriff, der die demokratische Selbstverwaltung der Hauptstadt untergräbt.

