Krisen-Talk unter Freunden: Macron empfängt Merz - hier im kostenlosen Livestream ansehen

Macron empfängt Merz zum Arbeitsdinner an der Côte d’Azur. Sie beraten unter anderem über die Zukunft Europas. Die Statements hier im kostenlosen Livestream.

Anzeige

Vor dem deutsch-französischen Ministerrat in Toulon kommen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend (28. August) zu einem vertraulichen Arbeitsessen im Fort de Brégançon zusammen.

In der Residenz des französischen Präsidenten an der Côte d’Azur beraten sie über zentrale Themen wie Wirtschafts- und Sicherheitspolitik. Auch die aktuelle Regierungskrise in Frankreich dürfte zur Sprache kommen.

Verfolgen Sie die Statements von Merz und Macron live und kostenlos ab 18 Uhr auf Joyn!

Brégançon gilt traditionell als Ort für strategisch bedeutsame Gespräche auf Augenhöhe – ein Symbol für das enge deutsch-französische Verhältnis.

Anzeige