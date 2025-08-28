Anzeige
Treffen in Frankreich

Krisen-Talk unter Freunden: Macron empfängt Merz - hier im kostenlosen Livestream ansehen

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 14:07 Uhr
  • Emre Bölükbasi
Bei einem vertraulichen Treffen wollen sich Bundeskanzler Merz (zweiter von links) und Präsident Macron (zweiter von rechts) über die Zukunft Europas austauschen. (Archivbild)
Bei einem vertraulichen Treffen wollen sich Bundeskanzler Merz (zweiter von links) und Präsident Macron (zweiter von rechts) über die Zukunft Europas austauschen. (Archivbild)© REUTERS

Macron empfängt Merz zum Arbeitsdinner an der Côte d’Azur. Sie beraten unter anderem über die Zukunft Europas. Die Statements hier im kostenlosen Livestream.

Vor dem deutsch-französischen Ministerrat in Toulon kommen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend (28. August) zu einem vertraulichen Arbeitsessen im Fort de Brégançon zusammen.

In der Residenz des französischen Präsidenten an der Côte d’Azur beraten sie über zentrale Themen wie Wirtschafts- und Sicherheitspolitik. Auch die aktuelle Regierungskrise in Frankreich dürfte zur Sprache kommen.

Merz und Macron

Merz besucht Macron

Brégançon gilt traditionell als Ort für strategisch bedeutsame Gespräche auf Augenhöhe – ein Symbol für das enge deutsch-französische Verhältnis.

