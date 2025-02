Auch zwei kleine Kinder: Israelische Medien bestätigen Tod deutscher Hamas-Geiseln

Die Hamas hat eine Liste mit den Namen von vier toten Geiseln übergeben. Bei den Toten handelt es sich laut Berichten um eine Mutter und zwei kleine Kinder mit deutscher Staatsbürgerschaft sowie einen älteren Mann.

Israel hat offiziell die Liste der Leichen von vier Geiseln erhalten, die die islamistische Hamas an diesem Donnerstag im Gazastreifen übergeben will. Die Angehörigen seien informiert worden, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. "In dieser schweren Stunde sind unsere Herzen bei den trauernden Familien", hieß es in der Mitteilung, die dazu aufrief, keine Gerüchte und inoffiziellen Informationen zu verbreiten.

Medien: Drei Deutsche sind tot

Nach Hamas-Angaben und israelischen Medienberichten sollen unter den vier Toten auch eine Mutter und zwei kleine Kinder sein. Schiri, Ariel und Kfir Bibas haben auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Bei der vierten Leiche handelt es sich nach Hamas-Angaben um eine ältere, männliche Geisel.

Videoaufnahmen der verängstigen Mutter und ihrer beiden rothaarigen Kinder bei der Entführung waren nach dem Massaker der Hamas-Terroristen im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober 2023 um die Welt gegangen. Die Hamas wiederholte die Behauptung, die Geiseln seien bei israelischen Bombardements im Gazastreifen getötet worden. Dafür gibt es von israelischer Seite keine Bestätigung.