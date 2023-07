Waldbrand auf spanischer Ferieninsel: Tausende evakuiert

Auf der spanischen Ferieninsel La Palma wütet ein Waldbrand. Wegen des Feuers mussten 4.255 Leute in Sicherheit gebracht werden.

Das Wichtigste in Kürze Wegen eines Waldbrandes mussten auf der Kanareninsel La Palma Tausende ihre Häuser verlassen.

Das Feuer war im Nordwesten der Insel ausgebrochen.

Der Brand sei bisher nicht unter Kontrolle zu bekommen.

Ein Waldbrand hat auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma innerhalb eines Tages eine Fläche zerstört, die rund 6.500 Fußballfeldern entspricht. Das seit Samstagmorgen in der Nähe der Ortschaft Puntagorda im Nordwesten der Insel wütende Feuer habe bereits knapp 4.700 Hektar erfasst, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE am Sonntag (16. Juli) unter Berufung auf die Behörden. 4.255 Menschen seien in Puntagorda und der benachbarten Ortschaft Tijarafe aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden.

Das Feuer wird den amtlichen Angaben zufolge von circa 300 Einsatzkräften bekämpft, die unter anderem von insgesamt elf Löschflugzeugen und Hubschraubern unterstützt werden. Mindestens elf Häuser seien völlig abgebrannt, hieß es.

Wetterumschwung bietet Grund zur Hoffnung

Am Sonntag gab es aber auch gute Nachrichten: Die Wetterbedingungen seien inzwischen viel besser geworden, betonte ein Sprecher der Inselregierung. Es gebe eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit und auch niedrigere Temperaturen. Das helfe der Feuerwehr bei der Bekämpfung der Flammen. Der vom Brand betroffene Norden der Insel La Palma ist auch bei Auswanderern aus Deutschland beliebt.

Die westlichste der Kanareninseln war 2021 monatelang in den Schlagzeilen, weil der Vulkan Tajogaite riesige Mengen Lava ausspuckte, die als rotglühende Ströme Richtung Meer flossen. Mindestens 7000 Menschen mussten damals vor der Lava fliehen – Landhäuser, Bananenplantagen und Weinberge wurden unter meterdicker Lava begraben.