Tragischer Auffahr-Unfall auf der A2: Ein Toter, Fahrzeugbrände, Vollsperrung

Auf der Autobahn A2 Richtung Hannover hat ein Lkw-Fahrer das Stau-Ende vor einer Baustelle übersehen und ist ungebremst auf ein Wohnmobil aufgefahren. Dabei kam ein Mensch ums Leben.

Bei einem schweren Unfall auf der A2 mit mehreren Lkw und einem Wohnmobil ist eine Person getötet worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, übersah ein polnischer Lkw-Fahrer das Stau-Ende vor einer Baustelle und fuhr ungebremst auf ein Wohnmobil auf. Dieses wurde auf davor haltende Lkw geschoben. Die drei Lastwagen und das Wohnmobil gerieten anschließend in Brand.

Noch an der Unfallstelle gestorben

Ein Insasse des Wohnmobils sei noch an der Unfallstelle gestorben, ein weiterer Insasse habe schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Auch der Unfallfahrer des Lastwagens wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Die Fahrer der anderen beiden Lkw seien leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstagvormittag (13. August) auf der A2 in Richtung Hannover kurz hinter dem Rasthof Börde-Nord. Für die Löscharbeiten mussten beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Während die Fahrtrichtung Berlin am späten Nachmittag wieder freigegeben wurde, wird die Sperrung in Richtung Hannover voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern.

Erst nach Beendigung der Aufräumarbeiten könne durch die zuständige Autobahnmeisterei geprüft werden, inwieweit die Fahrbahn durch den Brand beschädigt wurde und ob sie gegebenenfalls saniert werden muss.