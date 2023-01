Australian Open: Tränen-Drama um Tennis-Topstar Nadal

Frust, Verletzung, Tränen: Tennis-Topstar Rafael Nadal ist bei den Australian Open schon in der zweiten Runde gescheitert.

Das Wichtigste in Kürze Titelverteidiger Rafael Nadal scheitert bei den Australien Open schon in der zweiten Runde.

Der spanische Tennis-Topstar verletzte sich beim Spiel gegen den US-Amerikaner Mcdonald und verliert klar in drei Sätzen.

Nadals Frau vergießt auf der Tribüne bittere Tränen.

Alexander Zverev kämpft sich die zweite Runde bei den Australian Open.

Titelverteidiger Rafael Nadal ist bei den Australien Open überraschend bereits raus. Der Spanier verlor geschwächt durch eine Verletzung am Mittwoch (18. Januar) glatt in drei Sätzen gegen den US-Amerikaner Mackenzie Mcdonald (4:6, 4:6 und 5:7). Es ist das früheste Aus für Nadal bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne seit 2016.

Nadal scheitert früh in Melbourne

Der 22-malige Grand-Slam-Gewinner verletzte sich am Ende des zweiten Satzes im Hüftbereich. Ab diesem Zeitpunkt war der 36-jährige Nadal komplett chancenlos. Auch seine Frau nahm das Aus ihres Ehemanns sichtbar mit. Auf der Tribüne der Rod Laver Arena vergoss Maria Francisca Perello bittere Tränen in ein Taschentuch.

Nadal zeigte sich nach der Pleite zerknirscht: "Ich wollte nicht aufgeben, ich bin der Titelverteidiger hier. Bis zum Ende alles geben, egal wie groß die Chancen stehen, ist die Philosophie des Sports", sagte Nadal hinterher. Leichte Probleme mit der Hüfte hätte er schon vorher gehabt. Er sei "ermüdet" und "frustriert", dass das Zurückkehren von Verletzungen so einen großen Teil seiner Tenniskarriere ausmachen würde: "Ich kann einfach nicht sagen, dass ich im Moment mental nicht zerstört bin, denn dann würde ich lügen."

Nadals Frau weint auf der Tribüne

Nadal wirkte schon vor seiner Verletzung sehr frustriert. . Der Spanier schimpfte mit der Stuhlschiedsrichterin, auf der Bank schlug er nach einem kassierten Break mit der Hand gegen seinen Schläger. Bei einem langen Schritt verletzte er sich dann, Nadal humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Bank, wo er sich kurz im oberen Bereich des linken Beins kurz behandeln ließ. Danach verschwand er für eine medizinische Auszeit in die Kabine.

Nach wenigen Minuten kehrte der Weltranglistenzweite zurück und gewann auch direkt sein Aufschlagspiel zum 4:5 - doch seine Bewegungen waren überhaupt nicht rund. Gegner Mcdonald schien mit der Situation überfordert, in seinem bis dahin starken Spiel gab es einen Bruch. Doch er fing sich wieder und zog in die dritte Runde ein.