Australian Open: Zverev kämpft sich ins Viertelfinale

Schon wieder musste Alexander Zverev bei dem renommierten Tennis-Turnier über fünf Sätze gehen, bevor er nach hartem Kampf endlich den Matchball verwandeln konnte.

Nur durch einen Kraftakt schaffte es Alexander Zverev ins Viertelfinale der Australian Open: Der Tennis-Olympiasieger gewann am Montag (22. Januar) in Melbourne gegen den Briten Cameron Norrie mit 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) und erreichte damit zum dritten Mal in seiner Karriere am Yarra River das Viertelfinale.

Kompliment für den Gegner

Erst nach langen 4:05 Stunden verwandelte der 26-Jährige seinen ersten Matchball gegen Norrie. "Am Ende ist es ein Grand Slam, wo alle ihr bestes Tennis spielen. Und Cameron hat heute unglaublich gut gespielt", erklärte Zverev nach der nächsten Zitterpartie.

Bereits in der zweiten Runde hatte er gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein erst im Tiebreak des fünften Satzes gewonnen. "Ich bin einfach nur glücklich, dass ich weiter bin." Tennis-Legende Boris Becker zeigte sich erleichtert. "Marathon-Mann Sascha Zverev würde ich sagen. Irgendwas passiert bei ihm im fünften Satz, die Mentalität stimmt", sagte der Ex-Profi als TV-Experte bei Eurosport.

Am Mittwoch (24. Januar) bekommt es Zverev nun mit Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz zu tun. Der Spanier besiegte den Serben Miomir Kecmanovic klar mit 6:4, 6:4, 6:0 und konnte damit - anders als Zverev - Kraft sparen. "Wenn ich so spiele wie heute, werde ich meine Chancen bekommen. Ich freue mich auf das Match", sagte Alcaraz zum Duell mit Zverev.