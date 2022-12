Australien folgt Frankreich ins Achtelfinale

Am Mittwoch folgt Australien Titelverteidiger Frankreich ins Achtelfinale. Dort will auch Deutschland hin. Für Dänemark ist die WM überraschend nach der Vorrunde vorbei.

Das Wichtigste in Kürze Am 3. Spieltag schafft es Australien nach dem Sieg über Dänemark ins Achtelfinale.

Die Niederlage bedeutet für die Skandinavier ein jähes Ende der WM.

Ob Deutschland ebenfalls ins Achtelfinale einzieht, wird am kommenden Donnerstag entschieden.

Australien siegt gegen Dänemark

Australien ist Titelverteidiger Frankreich bei der Fußball-WM in Katar ins Achtelfinale gefolgt. Die Socceroos gewannen am Mittwoch ihr letztes Gruppenspiel gegen Geheimfavorit Dänemark mit 1:0 (0:0) und feierten damit ihren zweiten Sieg. Die hoch gehandelten Skandinavier verabschiedeten sich dagegen sang- und klanglos mit nur einem Punkt aus dem Turnier. Auch für Tunesien ist die Weltmeisterschaft nach der Vorrunde beendet. Den Nordafrikanern reichte auch ihr überraschendes 1:0 (0:0) gegen die bereits qualifizierten und mit einer B-Elf angetretenen Franzosen nicht zum Weiterkommen. Für Außenseiter Australien geht die WM-Party dagegen weiter, was in der Heimat frenetisch gefeiert wurde.

Deutschland gegen Costa Rica

Dort will auch Deutschland an diesem Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) hin. Um das zweite Vorrunden-Aus in Serie zu verhindern, ist gegen Costa Rica auf jeden Fall der erste Sieg in Katar Pflicht. Je nach dem Ausgang der Partie Spanien gegen Japan eventuell auch ein sehr hoher. Doch damit wollen sich die Deutschen erst einmal noch nicht beschäftigen. "Es wäre sehr vermessen, sehr respektlos Costa Rica gegenüber, wenn wir davon ausgehen, acht Tore zu schießen", sagte Bundestrainer Hansi Flick. "Wir sind froh, wenn wir das Spiel gewinnen." Personell ließ sich der Bundestrainer am Tag vor dem bislang wichtigsten Spiel seiner Karriere als Nationalcoach nicht in die Karten schauen. So bleibt offen, ob der gegen Spanien treffsichere Joker Niclas Füllkrug von Beginn an spielt oder wieder von der Bank kommt. Ein Spiel für die Fußball-Geschichtsbücher wird die 112. WM-Partie der Nationalmannschaft auf jeden Fall: Erstmals leitet eine Frau ein Spiel bei einer Männer-Weltmeisterschaft. Es ist die Französin Stéphanie Frappart (38).

