Auto rast in Hamburger Sparkasse - Mann erliegt seinen Verletzungen

Unglück am Jungfernstieg mitten in Hamburg. Ein Auto fährt über einen Gehweg und bleibt zertrümmert vor einer Bankfiliale stehen. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Dienstag hatte am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt ein Autofahrer offenbar mit hoher Geschwindigkeit einen schweren Unfall verursacht. Vier Menschen wurden bei dem Unglück vor einer Bankfiliale verletzt, ein 39-Jähriger erlag seinen Verletzungen, teilte die Polizei am frühen Dienstagabend (2. Juli) mit.Feuerwehr und Polizei gehen von einem Unfall aus.

Auto rast über Gehweg

Der 18-jährige Fahrer des Unfallwagens und sein 52-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei war der 18-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf den Gehweg gefahren.

Das Auto überfuhr erst mehrere Stühle auf der Außenterrasse eines Restaurants, prallte dann vor der Bank gegen den dort parkenden Transporter und kam mit zertrümmerter Front im Eingangsbereich der Haspa-Filiale zum Stehen.

Durch die Wucht des Aufpralls mit dem parkenden Transporter habe sich dieser nach vorn bewegt und den 39-Jährigen erfasst, hieß es.

Dem Feuerwehrsprecher zufolge soll es etwa 25 Ersthelfer:innen oder Augenzeug:innen gegeben haben.

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Feuerwehr und Polizei waren mit einem großen Aufgebot vor Ort und hatten die Unfallstelle abgesperrt. Expert:innen begannen, die Unfallstelle zu vermessen und Bremsspuren zu sichern. Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die Betreuung von Augenzeug:innen sowie Ersthelfer:innen.

Die Unfallstelle liegt mitten in einer belebten Gegend an der Binnenalster, nur wenige Meter vom Hamburger Rathaus entfernt. Auch die große Europapassage mit ihren vielen Geschäften ist nur wenige Meter entfernt.