Baerbock will wegen Krisen keine erneute Kanzlerkandidatur

Außenministerin Annalena Baerbock möchte sich gänzlich auf ihre Aufgaben im Amt konzentrierten – und nicht als Kanzlerin kandidierten.

Das Wichtigste in Kürze Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zeigte sich beim Nato-Gipfel besorgt über die internationale Krisensituation.

Wegen der angespannten Lage möchte sie nicht als Kanzlerin der Grünen antreten.

Baerbock wolle stattdessen ihre Kraft voll ihrer aktuellen Aufgabe widmen.

Annalena Baerbock will sich angesichts der internationalen Krisen voll auf ihre Aufgabe als Außenministerin konzentrieren und strebt keine erneute Grünen-Kanzlerkandidatur an.

Statt in einer Kanzlerkandidatur gebunden zu sein, wolle sie ihre Kraft voll ihrer aktuellen Aufgabe widmen, erklärte die Grünen-Politikerin in einem Interview des US-Fernsehsenders CNN am Rande des Nato-Gipfels in Washington.