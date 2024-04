Bankautomaten-Sprengungen in Deutschland weiterhin auf Rekordhoch

Die Sprengungen von Bankautomaten in Deutschland sind weiterhin hoch. Dabei kommen die Vandalen überwiegend aus den Niederlanden.

Wie eine Abfrage des "Stern" bei allen Landeskriminalämtern ergeben hat, sind die Geldautomatensprengungen in Deutschland weiterhin hoch. So habe es alleine im vergangenen Jahr "461 versuchte und vollendete Sprengungen" in der Bundesrepublik gegeben, schreibt der "Stern" und verweist auf Angaben der Behörden.

Dies waren etwas weniger als im Jahr 2022 mit 496 Fällen. Allerdings liege eine endgültige Auswertung des Bundeskriminalamts zu bundesweiten Fällen für das vergangene Jahr noch nicht vor.

Rund 55.000 Bankautomaten zählte die Bundesbank im Jahr 2021.

Niederländische Banden sprengen Geldautomaten in Deutschland

Professionelle Banden haben demnach in den vergangenen beiden Jahren knapp 30 Millionen Euro an Bargeld mit der Sprengung von Geldautomaten in Deutschland erbeutet, ergänzt der "Saarländische Rundfunk" (SR). Dabei kämen die Täter zum Großteil aus den Niederlanden, in denen es einen Täterpool mit rund 1.200 Profis gebe – mit hochmotorisierten Kraftfahrzeugen. "Wir reden hier von organisierter Kriminalität", erklärt Kriminalhauptkommissar Reiner Both, zuständiger Beamte beim Landespolizeipräsidium für Bankenschutz, gegenüber dem SR. Insbesondere aus den Ballungszentren Amsterdam und Utrecht würden dabei junge Männer rekrutiert, so der "Stern".

Grund für die akute Zunahme der Sprengungen durch Niederländer:innen in Deutschland seien vor allem die Sicherheitstechniken im benachbarten Land. So haben die niederländischen Betreiber der Geldautomaten diese entweder abgebaut oder sie mit einer Technik ausgestattet, die Banknoten bei einem Angriff verkleben lässt. Daher verlagert sich der Fokus der Verbrecher:innen zunehmend nach Deutschland.

Alleine 367 Automatensprengungen in Deutschland verzeichnete dabei die niederländische Polizei, wie diese am Samstag (20. April) in Den Haag mitteilte. Lediglich acht Automaten hingegen wurden in Holland in die Luft gejagt. In Deutschland wurden demnach 137 Niederländer:innen im vergangenen Jahr festgenommen, weil sie in der Bundesrepublik Geldautomaten gesprengt haben sollen, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Der entstandene Sachschaden im Jahr 2022 beziffert sich auf circa 110 Millionen Euro (davon waren rund 30 Millionen Euro Bargeld). Daher fordert die Politik die Banken auf, auch hierzulande die Sicherheit der Automaten zu erhöhen, indem die Systeme beispielsweise die Geldscheine bei Attacken einfärben oder verkleben lässt.

Führendes Bundesland unter den Automatensprengungen in Deutschland sei demnach Nordrhein-Westfalen mit 153 Sprengungen im vergangenen Jahr – und dies seien immer noch weniger als im Jahr 2022.