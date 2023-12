Bedrohungslage: Niederlande setzt Terrorwarnstufe hoch

In den Niederlanden scheint die reale Bedrohung eines terroristischen Anschlags zugenommen zu haben: Die Gefahr wird als "erheblich" eingestuft. Aus mehreren Gründen hebt die Anti-Terror-Behörde die Terrorwarnstufe an.

Die Gefahr eines Terroranschlags in den Niederlanden ist gegeben - jetzt anscheinend sogar mehr als sonst. Die Anti-Terror-Behörde hebt deshalb die Terrorwarnstufe an und stuft die Gefahrensituation als "erheblich" ein.

Bedrohungslage seit 2019 nicht mehr so hoch wie heute

In Holland herrscht ab sofort die zweithöchste Terrorwarnstufe. Damit rückt das Gefahrenpotenzial eines terroristischen Angriffs auf das Land auf die Stufe "erheblich" vor, wie die Behörde laut "RND" mitgeteilt haben soll. Seit 2019 wurde die Bedrohungslage nicht mehr so hoch eingeschätzt wie aktuell. Der nationale Koordinator für Terrorismusbekämpfung und Sicherheit hat erklärt, dass "der gewaltsame Konflikt in Israel und den palästinensischen Gebieten, Koran-Entweihungen in mehreren europäischen Ländern und Aufrufe zu Angriffen von Terrororganisationen die Bedrohung durch den Dschihadismus erhöht" habe.

Gerechtfertigt wurde die Anhebung der Warnstufe aufgrund der jüngsten Angriffe in Europa als auch Festnahmen von Terrorverdächtigen in den Niederlanden und Nachbarländern.

