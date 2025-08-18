Großbrand in Zementwerk in Burglengenfeld: Suche nach Ursache beginnt

In einer Lagerhalle eines Zementwerks brennt es. Nachdem das Feuer gelöscht ist, geht es nun an die Ursachensuche.

Nach einem Brand in der Lagerhalle einer Zementfabrik in der Oberpfalz ist die Ursache weiterhin unklar. Die Feuerwehr überwacht derzeit noch die Halle in Burglengenfeld und löscht Glutnester, wie die Polizei mitteilte. Die Warnung vor Rauch sowie die Straßensperrungen wurden inzwischen aufgehoben.

Das Feuer war am Sonntagabend (17. August) ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand bereits am selben Abend unter Kontrolle. Wie hoch der Schaden ist und ob die Produktion gestoppt werden muss, ist derzeit unklar.

