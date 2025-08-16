Anzeige
Lutz-Nachfolge

Wird Anna-Theresa Korbutt die neue Bahnchefin? Das sagt die HHV-Geschäftsführerin

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 09:20 Uhr
  • dpa
Fahrgastverband Pro Bahn fordert eine externe Lösung für die Nachfolge von Bahnchef Richard Lutz - als mögliche Kandidatin gilt HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt.
Fahrgastverband Pro Bahn fordert eine externe Lösung für die Nachfolge von Bahnchef Richard Lutz - als mögliche Kandidatin gilt HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt.© Andreas Arnold/dpa

Der Weggang von Bahnchef Lutz ist aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn ein notwendiges Signal. Für die Nachfolge hat der Verband einen konkreten Personalvorschlag: Anna-Theresa Korbutt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Pro Bahn fordert eine neue Bahnspitze aus dem Verkehrssektor, die das System kennt, aber nicht aus den alten Bahn-Konzernstrukturen stammt.

  • Als mögliche Nachfolgerin nennt Verbandschef Iffländer HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt.

  • Verkehrsminister Schnieder will die Nachfolge bis zum 22. September klären und kündigt eine neue Strategie für die Bahn an.

Der oder die nächste Bahnchef:in sollte aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn aus dem Verkehrssektor kommen und das Eisenbahn-System in Deutschland kennen. "Und es sollte jemand sein, der nicht schon ewig und drei Tage im Bahn-Konzern ist", sagte der Bundesvorsitzende des Verbands, Lukas Iffländer, der Deutschen Presse-Agentur.

Iffländer schlug die derzeitige Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds HVV, Anna-Theresa Korbutt, als Nachfolgerin von Bahnchef Richard Lutz vor. Korbutt könne anecken und habe etwa in der Debatte um die Finanzierung des Deutschlandtickets deutliche Positionen vertreten.

Auch in den News:

Korbutt sieht großartige Perspektive für Bahn

"Danke für dieses hohe Maß an Wertschätzung, das ehrt mich sehr", schrieb Korbutt auf LinkedIn. Die Deutsche Bahn sei ein Unternehmen mit großartiger Perspektive. "Täglich bauen rund 7 Millionen Kund*innen auf dieses Unternehmen. Dafür bringen die Beschäftigten der Deutschen Bahn und ihre Partner tagtäglich - unter schwierigen Rahmenbedingungen - eine großartige Leistung", hieß es in ihrer Reaktion auf den Vorschlag.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Iffländer: "Verkrustete Strukturen" aufbrechen

Wichtig sei, dass der neue Vorstandschef oder die neue -chefin ein gutes Team um sich herum bekomme. Nur so könne man die verkrusteten Strukturen im Konzern aufbrechen, in denen innovative Ansätze häufig versickerten oder blockiert würden. "Wenn man nur den obersten Kopf austauscht, wird das wenig bringen", betonte Iffländer. Es brauche Leute, die im Unternehmen aufräumten und dafür sorgten, dass diejenigen, die blockierten, keine Macht mehr hätten. Dennoch könne es durchaus eine interne Lösung geben.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Verkehrsminister will Klärung bis 22. September

Am Donnerstag (14. August) hatte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) verkündet, dass der Vertrag des bisherigen Vorstandschefs vorzeitig aufgelöst werde. Lutz ist noch so lange im Amt, bis die Nachfolge geregelt ist. Schnieder will die Frage im besten Fall bis zum 22. September klären. Für diesen Tag hat er eine neue Strategie für das kriselnde Bahnsystem in Deutschland angekündigt.

Iffländer befürwortet das vorzeitige Aus von Lutz. Es sei ein notwendiges Signal für den Bruch mit den bisherigen Herangehensweisen. Gleichwohl betonte er, dass der personelle Wechsel an der Spitze der Bahn kurzfristig wenig ändern werde an der betrieblichen und finanziellen Krise des Konzerns.

Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250817-935-774056
News

Gipfel-Treffen im Newsticker: Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Selenskyj geplant

  • 18.08.2025
  • 10:43 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250818-99-763947
News

Brand in Osakas beliebtem Touristenviertel - zwei Feuerwehrleute gestorben

  • 18.08.2025
  • 10:35 Uhr
Brand in Zementwerk Burglengenfeld
News

Großbrand in Zementwerk in Burglengenfeld: Suche nach Ursache beginnt

  • 18.08.2025
  • 09:56 Uhr
US-Präsident Trump (r) trifft erneut den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus im Februar 2025 - bei der letzten Begegnung dort kam es zum Eklat.
News

Weckt böse Erinnerungen: Zweiergespräch zwischen Trump und Selenskyj geplant

  • 18.08.2025
  • 08:24 Uhr
Donald Trump
News

Trump: "Selenskyj kann den Krieg sofort beenden"

  • 18.08.2025
  • 05:29 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250817-99-761462
News

"Superman"-Bösewicht Terence Stamp gestorben

  • 17.08.2025
  • 21:30 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250722-935-726156
News

Jemen feuert Raketen auf Israel ab

  • 17.08.2025
  • 21:10 Uhr
Laura Loomer
News

Nach Äußerungen von Influencerin Loomer: USA stoppen Visa für Menschen aus Gaza

  • 17.08.2025
  • 20:01 Uhr
Anti-Waldbrand-Einsatz der Feuerwehr
News

Waldbrand-Experten aus Deutschland helfen in Spanien

  • 17.08.2025
  • 15:05 Uhr
Flugzeug in der Luft
News

Lauter Knall und Flammen: Condor-Flug von Korfu nach Düsseldorf unterbrochen

  • 17.08.2025
  • 13:22 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 18. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 08:25

  • 05:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 19:45

  • 14:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 17:45

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 16:00

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 16:30

  • 10:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 18:00

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 15:45

  • 11:17 Min
  • Ab 12