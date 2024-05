Beim Gassigehen verschwunden: Junge Frau aus Trier vermisst

Eine junge Frau aus Trier-Euren wird seit Dienstagabend vermisst. Sie war nicht von einem Spaziergang mit ihren Hunden zurückgekehrt. Möglicherweise befindet sie sich in einer hilflosen Lage.

Anzeige

Seit Dienstagabend (28. Mai) wird eine junge Frau aus Trier vermisst. Sie war von einem Spaziergang mit ihren Hunden nicht zurückgekehrt, gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz, um die Vermisste zu finden.

Im Video: Keine Spur von Arian - Gedenken zum Tag der vermissten Kinder in Deutschland

Die ursprüngliche Spur führt in einen nahe gelegenen Wald, in dem die Frau aus dem Stadtteil Euren zuletzt gesehen wurde. Seitdem ist sie nicht mehr aufgetaucht. Laut Polizei könne sie sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden.

Polizei bittet um Mithilfe

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Polizist:innen der Polizeiinspektion Trier sowie Mitglieder von Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren, durchkämmt intensiv das Waldgebiet und die angrenzenden Bereiche. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Verwendete Quellen:

Pressemitteilung Polizei Trier

Anzeige