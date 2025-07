Beim Golfen in Schottland: Trump soll wieder geschummelt haben

Ein virales Video zeigt, wie US-Präsident Donald Trump auf seiner Golfanlage in Schottland die Regeln missachtet. Sein Caddy tauschte den Ball an eine günstigere Position – ein klarer Regelverstoß.

Trump soll beim Golfen in Schottland geschummelt haben

US-Präsident Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal nicht durch seine Politik, sondern durch seine Golf-Leidenschaft. Auf seiner Anlage in Turnberry, Schottland, wurde er am Sonntag (27. Juli) bei einem klaren Regelverstoß erwischt. Ein Video, das in den sozialen Medien viral ging, zeigt, wie Trumps Caddy den Ball an eine günstigere Stelle legt. Der Präsident spielte den Ball anschließend weiter, ohne auf die Regelwidrigkeit einzugehen, wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet.

Bewegen des Golf-Balls streng verboten

Normalerweise gilt im Golf: Der Ball muss von der Stelle gespielt werden, an der er nach dem Schlag liegen bleibt. Ein Berühren oder gar Bewegen des Balls ist strengstens verboten. Doch offenbar nimmt es Trump mit den Regeln nicht so genau – eine Eigenschaft, die ihm schon seit längerem nachgesagt wird.

Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. Der MSNBC-Journalist Sam Stein kommentierte auf der Plattform X (ehemals Twitter) sarkastisch: "Toll, wie der Caddy den Ball lässig ins Rough fallen lässt (…) und Trump ihn einfach spielt. So gut." Auch viele andere Nutzer:innen spotteten über die Szene und stellten die Fairness des US-Präsidenten infrage.

"Schlimmster Betrüger aller Zeiten"

Dass Trump beim Golf gerne schummelt, ist allerdings keine Neuigkeit. Der renommierte Sport-Journalist Rick Reilly widmete diesem Thema bereits 2019 ein ganzes Buch mit dem Titel "Commander in Cheat: How Golf Explains Trump". Darin beschreibt Reilly Trumps wiederholte Regelverstöße und bezeichnet ihn als "schlimmsten Betrüger aller Zeiten".

In einem Interview mit dem britischen Guardian äußerte sich Reilly kritisch über Trumps Verhalten: "Es ist schrecklich, dass er beim Golf betrügt, denn das ist der einzige Sport, bei dem wir uns selbst regulieren." Golf sei eine Sportart, die auf Ehrlichkeit und Selbstkontrolle basiere, so der Journalist weiter. Doch genau diese Prinzipien scheinen für Trump nicht zu gelten.

Golfsport und Handelsdeals

Trump war am Freitag zu einem fünftägigen Besuch in Schottland, der Heimat seiner Mutter, eingetroffen. Der passionierte Golfspieler will dabei vor allem seiner Leidenschaft auf seinen eigenen Golf-Luxusressorts in Ayrshire und Aberdeenshire nachgehen. Ganz ohne Politik geht aber doch nicht: Am Sonntag traf Trump sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen um eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und EU zu verkünden. Am Montag (28. Juli) sind Handelsgespräche mit dem britischen Premierminister Keir Starmer geplant.