Archivbilder enthüllen Treffen zwischen Donald Trump und Jeffrey Epstein

Neu aufgetauchtes Bildmaterial zeigt Donald Trump und den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bei mehreren gesellschaftlichen Anlässen in den 1990er-Jahren. Die Aufnahmen werfen erneut Fragen zur Beziehung der beiden Männer auf, während Trump die Berichterstattung als "Fake News" abtut.

Das Wichtigste in Kürze Neu entdeckte Archivbilder zeigen Trump und Epstein bei mehreren Events in den 1990er-Jahren.

Die Aufnahmen stammen aus einer CNN-Recherche und werfen Fragen zur Beziehung der beiden auf.

Trump wies die Berichterstattung als "Fake News" zurück; sein Sprecher bezeichnete die Bilder als "aus dem Kontext gerissen".

Zum ersten Mal belegen Bilder, dass der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein 1993 bei der Hochzeit von Donald Trump mit Marla Maples im New Yorker Plaza Hotel anwesend war. Die Bilder wurden von Society-Fotograf Dafydd Jones aufgenommen und zeigen Epstein beim Betreten des Festsaals sowie im Hintergrund eines Gruppenfotos mit anderen prominenten Gästen wie Howard Stern. "Ich muss ihn beim Hereingehen erkannt haben", erinnerte sich Jones gegenüber CNN. Er betonte, nur Gäste fotografiert zu haben, die ihm interessant erschienen.

Erneute Debatte über Trumps Beziehung zu Epstein

Neben den Hochzeitsaufnahmen hat CNN weiteres Archivmaterial ausgewertet, das Trump und Epstein bei gesellschaftlichen Anlässen zeigt. Dazu gehören Fotos einer Victoria’s-Secret-Party von 1997 sowie ein Video von einer Modenschau der Marke aus dem Jahr 1999, auf dem beide Männer lachend und im Gespräch zu sehen sind. Auch ein Bild aus dem Oktober 1993 zeigt die beiden bei der Eröffnung des Harley-Davidson-Cafés in New York, zusammen mit Trumps Kindern Ivanka und Eric Trump.

Die Aufnahmen werfen ein neues Licht auf die frühere Beziehung zwischen Trump und Epstein, der sich über Jahrzehnte in den Kreisen der US-Elite bewegte. Während Trump in den frühen 2000er-Jahren öffentlich über Epstein sprach, distanzierte er sich später von ihm. Hintergrund der aktuellen Debatte ist eine Entscheidung des US-Justizministeriums, weitere Akten zu Epstein unter Verschluss zu halten. Diese Entscheidung stößt besonders in Trumps politischem Lager auf Kritik, da man sich dort Enthüllungen über mögliche Mitverschwörer erhoffte. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Fall Epstein aufzuklären.

"Fake News": Trump reagiert empört

Trumps Reaktion auf die neu veröffentlichten Bilder fiel schroff aus. In einem Telefonat mit CNN sagte er: "Das ist nicht Ihr Ernst." Dem Bericht des US-Nachrichtensenders zufolge nannte der US-Präsident CNN mehrfach "Fake News" und legte auf. Sein Sprecher Steven Cheung wies die Berichterstattung als haltlos zurück: "Das sind nichts weiter als aus dem Kontext gerissene Einzelbilder harmloser Videos und Bilder von gut besuchten Veranstaltungen, um auf abstoßende Weise auf etwas Ruchloses zu schließen."

Die Archivfunde werfen Fragen nach der Natur der Beziehung zwischen Trump und Epstein auf, ohne bisher eindeutige Antworten zu liefern. Die Kritik aus Trumps Umfeld zeigt jedoch, wie brisant das Thema bleibt – insbesondere vor dem Hintergrund seiner politischen Versprechen, für Transparenz zu sorgen.