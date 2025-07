Beinahe-Crash mit US-Bomber: Pilot verhindert Zusammenstoß in der Luft

Ein Linienjet und ein Militärflugzeug gerieten in den USA gefährlich nah aneinander. Dank eines Manövers des Piloten des Delta-Flugs blieb die Katastrophe aus.

Anzeige

In den USA wendete ein Pilot einen Crash mit einem B-52-Bomber der US-Air Force ab, wie US-Medien berichten. Der Pilot der Passagiermaschine, die sich im Landeanflug auf einen Flughafen in North Dakota befand, konnte durch ein "aggressives Manöver" den Zusammenprall verhindern, wie er in einer Durchsage gegenüber den Fluggästen an Board erklärte.

Anzeige

Anzeige

Offen ist, wie es zu dem Beinahe-Zusammenstoß der beiden Flugzeuge kommen konnte. Das US-Militär und die Fluggesellschaft kündigten an, die Vorkommnisse zu untersuchen.

Delta-Maschine startet durch, um Crash mit B-52 zu verhindern

Der Vorfall ereignete sich am Freitag (18. Juli). Der von Sky West-betrieben Delta-Flug 3788 war kurz vor der Landung in Minot, North Dakota, erneut durchgestartet, da sich eine anderer Flugkörper auf der Flugroute zeigte. Das identifizierte der Pilot als Boeing B-52 Stratofortress, ein Langstreckenbomber des US-Militärs.

Auch in den News:

Wie ein Video in den sozialen Medien zeigt, erklärte der Pilot des Passagierflugzeugs nach seinem Manöver, dass der Tower ihn angewiesen habe, nach rechts abzubiegen. Dann habe man Anweisung gegeben, nach links abzubiegen. Dabei hat er "das Flugzeug gesehen, das auf uns zukam", wie er in der Durchsage sagte.

Anzeige

Anzeige

"Angesichts seiner Geschwindigkeit [der B-52] […] ich weiß nicht, wie schnell sie waren, aber sie waren viel schneller als wir. Ich hielt es für das Sicherste, dahinter zu drehen", sagte der Pilot laut einer Gesprächsaufzeichnung nach dem Vorfall. Darauf startet er mit der Maschine wieder durch, um den Zusammenstoß zu verhindern, wie "NBC News" berichtet.

Bei den Passageren entschuldigte sich der Kapitän für den Zwischenfall: "Entschuldigen Sie das aggressive Manöver. Es hat mich überrascht. […] Das ist überhaupt nicht normal. Ich weiß nicht, warum sie uns nicht gewarnt haben", die Durchsage des Online-Videos zeigt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Air Force und Fluggesellschaft wollen Beinahe-Zusammenstoß untersuchen

Die US-Air-Force erklärte am Sonntag (20. Juli), dass geprüft werde, warum sich die B-52 im gleichen Luftraum, wie ein Verkehrsflugzeug befand. Die Maschinen der Air Force, die dem Luftwaffenstützpunkt Minot zugeteilt ist, habe am Freitagsabend die North Dakota State Fair überflogen, wie "ABC News" berichtet.

Auch SkyWest untersucht den Vorfall, wie US-Medien berichten: "Der SkyWest-Flug 3788, der als Delta Connection von Minneapolis, Minnesota, nach Minot, North Dakota, operierte, landete sicher in Minot, nachdem der Tower die Landefreigabe erteilt hatte. Als jedoch ein anderes Flugzeug in der Flugroute auftauchte, führte er einen Durchstart durch. Wir untersuchen den Vorfall", gab ein Sprecher an.

Anzeige