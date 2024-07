Bekannt aus "Big Bang Theory": US-Komiker Bob Newhart ist tot

Grammy, Emmy, Golden Globe: Die Karriere von Bob Newhart war lang und preisgekrönt. Jetzt ist der US-Comedian im Alter von 94 Jahren gestorben.

Vom gelangweilten Buchalter zum gefeierten Comedy-Star: Rund 60 Jahre hat der US-Komiker Bob Newhart im Rampenlicht gestanden. Jetzt ist er im Alter von 94 Jahren gestorben, wie zahlreiche US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seinen Sprecher Jerry Digney berichteten. Demnach starb Newhart nach einer Reihe kurzer Krankheiten in Los Angeles.

"Ende einer Comedy-Ära"

CNN zitierte Digney mit den Worten, der Tod des preisgekrönten Entertainers sei "das Ende einer Comedy-Ära". Der 1929 im US-Bundesstaat Illinois geborene George Robert "Bob" Newhart schaffte Anfang der 1960er-Jahre mit einem Comedy-Album seinen Durchbruch. Zuvor hatte er als Buchhalter in Chicago sein Geld verdient. In den darauffolgenden Jahrzehnten spielte er in zahlreichen Filmen und Serien mit.

Einem großen Publikum bekannt war Newhart aus den um seine Person gestrickten Serien "The Bob Newhart Show" (1972-1978) und "Newhart" (1982-1990). Später spielte er etwa im Weihnachtsfilm "Elf" (2003) mit Will Ferrell in der Hauptrolle oder in der Komödie "Natürlich blond 2" mit Reese Witherspoon. Er gewann diverse Auszeichnungen, darunter mehrere Grammys und einen Golden Globe.

Emmy für Serien-Auftritt

So richtig ans Aufhören dachte Newhart offenbar auch im hohen Alter nicht, so hatte er Gastauftritte in neueren US-Serien wie "Young Sheldon" und "The Big Bang Theory", wofür er 2013 einen Emmy gewann.

Mit seiner im vergangenen Jahr gestorbenen Ehefrau Virginia Quinn hatte der vielfach ausgezeichnete Newhart vier Kinder.