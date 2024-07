"The Big Bang Theory"-Star Bob Newhart ist tot: Hollywood trauert um den Professor-Proton-Darsteller

Bob Newhart feierte als Comedian und Schauspieler. große Erfolge. Er spielte unter anderem in "Desperate Housewives", "Natürlich Blond 2" mit und verkörperte in den Serien "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" Professor Proton. Jetzt ist er im Alter von 94 Jahren gestorben. In den sozialen Medien melden sich zahlreiche Kolleg:innen nun zu Wort und zollen dem Hollywood-Star Tribut.

Stars trauern auf Instagram um Bob Newhart

Nach dem Bekanntwerden seines Todes äußerten sich zahlreiche Film- und Serien-Kolleg:innen in den sozialen Medien. "The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki, der in der Serie die Rolle von Dr. Leonard Hofstadter spielt, schrieb auf Instagram: "In einer seiner letzten E-Mails an mich hat Bob darum gebeten, dass ich aufhöre, den Leuten zu sagen, er sei ein 'netter Kerl'. Obwohl ich es hasse, einem Helden nicht zu gehorchen, muss ich sagen, dass Bob ein wunderbarer Mann war und ich die Zeit mit ihm sehr geschätzt habe. Gute Reise, mein Freund."

"Wie sehr wir ihn vermissen werden"

Auch Amy-Farrah-Fowler-Darstellerin Mayim Balik drückte ihre Trauer auf Instagram aus. Sie teilte ein altes Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers und schrieb dazu: "Als Kind habe ich unzählige Stunden mit der 'Bob Newhart Show' verbracht - sie war eine meiner frühesten Schulungen in der Kunst der Sitcom." Als sie wenige Jahre später dann am Set von "The Big Bang Theory" mit Newhart zusammenarbeiten durfte, sei für sie ein großer Traum wahr geworden. "Er war professionell, souverän, witzig und unglaublich nahbar. Mit Bob zu arbeiten bedeutete, in der Gegenwart einer wahren Comedy-Legende zu arbeiten. Wie sehr wir ihn vermissen werden!"

Melissa Rauch, die die Rolle von Bernadette Rostenkowski spielt, zeigte sich ebenfalls erschüttert. "Die Welt hat heute eine Legende verloren, deren Stil mit nichts vergleichbar war, was vor ihr kam oder was wir seitdem gesehen haben", notierte sie unter zwei gemeinsamen Fotos von sich und Newhart auf Instagram. Sie sei total nervös gewesen, als sie Newhart am Set von "The Big Bang Theory" persönlich kennenlernen durfte. "Aber er hat mich sofort mit seiner großen Freundlichkeit beruhigt. Er hat mich so sehr zum Lachen gebracht und mein Herz mit Erinnerungen gefüllt, die ich für immer in Ehren halten werde", hieß es weiter.

"Ich werde dich nie vergessen, Bob!"

Auch Penny-Darstellerin Kaley Cuoco meldete sich via Instagram zu Wort. In einer Story drückte sie ihre Trauer aus. "Es war ein Traum, das Genie Bob Newhart zu erleben. Er war stilvoll, freundlich, großzügig und absolut lustig", schrieb die 38-Jährige und fügte hinzu: "Ich werde dich nie vergessen, Bob! Danke, dass du unsere Träume wahr gemacht hast."

Kunal Nayyar, der in "The Big Bang Theory" die Rolle von Rajesh Koothrappali spielt, widmete Newhart ebenfalls per Instagram-Story ein paar rührende Zeilen. "Professor Proton. Unser geliebter Bob Newhart. Ruhe in Frieden. Ich werde dich vermissen", notierte er.