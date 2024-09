Bevor der Winter kommt: Ukraine wirft Putin vor, gezielt Atomkraftwerke anzugreifen

Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges griff Russland gezielt Kraftwerke in der Ukraine an. Daher gibt es dort immer wieder große Stromausfälle. Kurz vor Wintereinbruch wirft die Ukraine Putin nun vor, auch Atomkraftwerke angreifen zu wollen.

Das Wichtigste in Kürze Immer wieder werden Kraftwerke in der Ukraine angegriffen.

Die Ukraine wirft Russland vor, kurz vor Winter nun auch gezielt Atomkraftwerke anzugreifen.

Europas größtes Kraftwerk in der Südukraine, Saporischschja, wurde im Laufe des Krieges bereits von russischen Truppen besetzt.

Nach russischen Angriffen auf Kraftwerke in der Ukraine hat das Land bereits jetzt immer wieder mit Stromausfällen zu kämpfen. Kiew wirft Moskau nun vor, vor dem Winter gezielt Atomkraftwerke angreifen zu wollen.

Globale Auswirkungen sind möglich

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag, dem 22. September. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schrieb dazu auf X: "Das betrifft insbesondere offene Verteileranlagen in Atomkraftwerken und Umspannwerken, die für den sicheren Betrieb der Kernenergie entscheidend sind."

Ein Zwischenfall bei den Atomkraftwerken könnte globale Auswirkungen haben, hieß es weiter. Die Informationen der ukrainischen Geheimdienste seien bereits der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) übermittelt worden.

Drei Atomkraftwerke befinden sich in Betrieb

Jüngst zielten russische Raketen- und Drohnenangriffe wiederholt auf Energieanlagen in der Ukraine ab. Ukrainischen Angaben nach wurden dabei seit März Kraftwerksanlagen mit einer Erzeugungskapazität von mehr als neun Gigawatt beschädigt oder zerstört. Daher komme es immer wieder zu stundenlangen Stromausfällen im Land.

Die drei sich in Betrieb befindenden ukrainischen Atomkraftwerke in den westukrainischen Gebieten Riwne und Chmelnyzkyj und in der südukrainischen Region Mykolajiw haben zusammen eine Leistung von etwa 7,8 Gigawatt. Damit wird gut die Hälfte des ukrainischen Stroms erzeugt.

Saporischschja bereits in russischer Hand

Russland besetzte im Rahmen der Invasion der Ukraine, die im Februar 2022 begann, bereits das südukrainische Atomkraftwerk Saporischschja. Saporischschja ist das größte Atomkraftwerk Europas und verfügt über sechs Reaktoren mit einer Gesamtleistung von sechs Gigawatt. Diese wurden jedoch alle, aus Sicherheitsgründen, komplett heruntergefahren.

In der Umgebung des Kraftwerks werden immer wieder Artillerie- und Drohnenangriffe verzeichnet. Zudem scheiterten bislang gleich mehrere ukrainische Rückeroberungsversuche.